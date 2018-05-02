洗腳禮 感謝全年無休的媽媽

2018年05月02日 04:11 中國時報 陳世宗 、 鐘武達 、 楊樹煌 ／連線報導 ／連線報導

五一勞動節！台中市長林佳龍在臉書向辛苦勞工表達關心，強調每位勞工都是社會運轉不可或缺的角色，市府會努力做好勞資關係；彰化縣合興國小特為「全年無休」的媽媽舉辦母親節感恩活動，由小朋友為媽媽或隔代照顧的阿公、阿嬤洗腳；南投縣賞花人潮擠爆合歡山，警分局動員加強交通疏導。

休假出遊 合歡山擠爆

林佳龍指出，政府必須在勞資關係中做好中介與溝通，協助雙方意見交換，並促進勞動條件保障。市府近年來加強與5大工會合作，推動職安訓練、職場安全檢查等服務，讓雇主負起社會責任，給勞工更好的環境。今年台中市職安訓練活動從34場增為86場；推動「工安卡」認證等。

彰化縣合興國小學區家長大多數是勞工，他們利用難得勞動節放假參加母親節感恩活動！校長洪于仁說，許多精采節目都是學生自主組隊練習，為的就是在這特別日子用來回報父母的恩情。200多對親子，小朋友先是「文化反哺」說故事給父母聽 ，接著親子擁抱與感恩洗足。

享受按摩 阿嬤目眶紅

活動現場有不少小朋友是跪在地上為媽媽或阿嬤洗腳，洗完擦乾後，還不忘按摩一番，阿嬤還感動到眼角都溼了。一位在工廠上班的王媽媽說，公司原本希望她在勞動節加班，但她為「享受」孩子的禮物，選擇放棄加倍的工資。

時值合歡山的玉山杜鵑盛開，又逢五一勞動節！1日一早起車潮湧至，台14甲線從昆陽、武嶺及松雪樓等處的停車場全都塞爆；加上不少遊客違規紅線停車，讓塞車情況更是雪上加霜，造成沿線車陣綿延近10公里，讓遊客都叫苦連天。

(中國時報)