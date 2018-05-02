基隆公幼增招241新生

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中國時報
／基隆報導

基隆家長看過來！基隆市各公立幼兒園（含國小附幼）將在5、6日開放受理新生登記，教育處指出，今年將提供3408個名額，較去年增加13班241個名額。由於公幼沒有學區限制，凡是設籍在基隆市、年滿2歲至就讀國小前的幼兒，家長可於當日攜帶戶口名簿正本及家長監護人印章，即可登記報名。

教育處副處長陳淑貞表示，基隆市各公立幼兒園（含國小附幼）將在5日上午9時至下午3時、6日上午9時至12時，開放受理新生登記，但若幼兒園登記人數超過核定名額，將在6日下午1時30分起抽籤，教育處也會在同日晚上6時，公告尚有缺額的幼兒園，讓沒登記上的家長可以接續前往有缺額的幼兒園登記。

陳淑貞說明，基隆公幼今年共提供3408個名額，較去年增加241個名額，其中2歲至3歲幼幼專班今年增加46名，包含安心中崙分班15名、長樂附幼16名及德和附幼15名。

至於3歲至4歲部分，分別在尚智附幼、安心光華、東信附幼、中華附幼、仙洞附幼、安樂附幼、長樂附幼、建德附幼、暖江附幼、瑪陵附幼等10所幼兒園增加招生名額，提供家長更多選擇。

教育處提到，公幼優先照顧不利條件的弱勢幼兒，包含身心障礙、原住民、中低收入戶子女、特殊境遇家庭子女、中度以上身障者子女等6類，歡迎基隆市適齡幼兒踴躍報名，詳情與報名資訊可查詢「基隆市教育處全球資訊網」（https://www.kl.edu.tw/v7/eduweb/）及「基隆市幼教資訊網」（https://kids.kl.edu.tw/）。

(中國時報)

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