民進黨開除蔡仁堅黨籍 判賠1元

2018年05月02日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

前新竹市長蔡仁堅，4年前回鍋登記參選新竹市長，民進黨中央評議委員會以「違紀參選」為由撤銷他的黨籍，他不服提起請求確認民進黨員資格存在勝訴確定後，認為當初被撤銷黨籍，已侵害他的黨員權、名譽權，另提告請求民進黨象徵性賠償1元並登報道歉。高院昨駁回民進黨上訴，判決須賠蔡1元。

民進黨中執會2014年8月，提名當時的市議員林智堅為新竹市長候選人，隔月蔡仁堅也投入市長選戰，遭中評會開除黨籍。蔡認為他是在黨內沒有合法提名程序情形下，才登記參選，不是違紀參選，且中評會無權除名，打官司確認他的民進黨籍存在。

蔡一審敗訴，上訴高院，認定民進黨未經全國黨代表大會就將蔡仁堅除名，違反民主原則，逆轉改判蔡勝訴，案經上訴三審維持原判，蔡的民進黨黨籍存在確定。

蔡打贏官司後，認為民進黨開除黨籍不但剝奪黨員權和被選舉權，還嚴重侵害他名譽，造成爭取選民支持和募款時，遭遇重重困難，因此提告求償1元，並在四報頭版刊登道歉啟事1個月。

北院認定，民進黨對遵守做成除名處分的法定程序有過失，蔡喪失黨員資格，確受有損害，判決應賠償1元，但蔡未能證明民進黨有何不法侵害名譽權的行為，因此不用登報道歉。案經上訴二審，高院維持原判。

(中國時報)