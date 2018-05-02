吃果子拜樹頭 特刻碑文感念

2018年05月02日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

西螺農會區域型稻穀烘乾中心1日啟用，雖然興建與剪綵的中央政府改朝換代，西螺農會仍念舊情，邀請曾是推手的前朝農委會主委陳保基、前農糧署長李蒼郎分享喜悅，甚至把2013年馬英九巡視風災後的決策刻成碑文，感念當時官員未雨綢繆。

稻穀乾燥中心啟用典禮冠蓋雲集，受邀剪綵的前主委陳保基、前署長李蒼郎無人簇擁，但西螺農會員工記得他們。

烘乾中心辦公室入口牆面特別懸掛一幅碑文，記錄這座稻穀烘乾中心由來，「近年因氣候變遷，天災不斷，適逢馬英九總統於102年蒞會巡視災情，本會總幹事廖錦富當面陳情：西螺地區稻穀收割期間若遇天候變化農民搶收，倉儲及烘乾設備不足，造成農民求助無門.....經馬英九總統當面首肯並責付農委會輔導協助設立嘉義、雲林、彰化橫跨三縣市之區域性稻穀乾燥中心，徹底解決農民之苦。」

西螺農會指出，農會團隊在考量交通便利性、土地完整性，以及環評適當性後，於2014購置2筆土地0.76公頃，廠房新建工程歷經4次公開招標流標，第5次公開招標才發包，農糧署補助稻穀乾燥機、低溫冷藏桶總共9320萬元。

總幹事廖錦富說，鹿場乾燥中心啟用的意義，除了不再擔心颱風天，更重要是穩定稻米價格，曾有1年因颱風搶收之故，穀價下跌2至3碼。

(中國時報)