台東垃圾處理 取經歐洲

2018年05月02日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

為解決垃圾問題，台東縣長黃健庭1日向環保署長李應元提出倣效歐洲國家「機械生物處理垃圾」朝向氣電共生構想，李應元表示全力支持進行可行性評估，強調只要分類做得好，所有的廢棄物都是資源。

李應元1日到台東出席「全國執行空氣品質維護及改善工作」106年度績優表揚大會，並就垃圾處理問題與黃健庭交換意見。

黃健庭日前到西班牙、法國及德國參訪「機械生物處理垃圾」（MBT）技術與設備，他認為如果財務評估方面可行，台東或許可以考慮朝向垃圾處理為固體回收燃料SRF（Solid Recovery Fuel），再配合氣化發電的設備，台東將可完全自主處理生活垃圾。

他說，歐洲MBT被喻為繼焚化之後新一代的生活垃圾處理技術，概念為將混合複雜的生活垃圾，依照機械如破袋、風力、破碎、光學、震動等程序，加上生物乾燥、醱酵作用，將垃圾變成高熱質衍生燃料或是穩定態的有機肥料。

黃健庭說，去年宣布不啟用焚化廠，仍要確保在任內不會發生垃圾危機，去年實施垃圾減量及分類後，目前台東每天垃圾總量已降到90噸，將來新的廚餘廠營運後預計可降到80噸

李應元肯定台東縣處理垃圾問題的努力，指從MBT到SRF可行性評估，環保署將全力支持；至於是否重啟焚化爐，強調尊重地方決定。

(中國時報)