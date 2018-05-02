岳明學童橫渡黑潮 航向石垣

2018年05月02日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣岳明國小學生上月才因撿到從日本石垣島漂流的相機而聲名大噪，6名學生1日在家長、老師、教練的陪同下，駕駛帆船橫渡黑潮，將一路航行到250公里外的石垣島，校方期盼「馭風計畫」能讓學生航向世界與國際連結，培養寬闊胸襟與冒險精神。

橫渡黑潮的「馭風計畫」準備1年，陪同學生遠征的岳明國小校長黃建榮表示，石垣的帆船青少年俱樂部曾駕駛帆船來宜蘭比賽，因此學校開始思考，今年也要駕駛帆船從蘇澳出發，一路航向石垣。

「這是台灣的首航！」黃建榮說，很多學生都已經登過玉山，但到目前為止，還沒有國小學童橫渡黑潮航向太平洋，此行的活動意義主要是喚醒全民的海洋意識，海洋是我們很大的資源，但我們長久以來對海洋的心態卻是恐懼、害怕、陌生。黃建榮強調，此行就是要培養下一代成為真正的海洋之子，不斷地讓學生親近海洋、認識海洋、保護海洋。

黃建榮指出，這趟航行最困難的一點就是克服心理恐懼，因為首次橫渡黑潮，學生會擔憂暈船等問題，因此行前有經過長航的練習，如在冬山河航行7小時，以及從豆腐岬駕駛帆船到三仙嶼，讓學生克服面對風浪時的恐懼。

6名學生與4名教練共乘一艘帆船，學校老師、家長、隨行工作人員等搭乘另一艘，2艘帆船1日出發後，經過23小時航行抵達石垣島，抵達石垣島後會展開台日帆船友誼賽，再搭機赴香港與當地的青少年帆船俱樂部交流，預計5月6日返國。

(中國時報)