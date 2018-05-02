岳明學童橫渡黑潮 航向石垣

宜蘭縣岳明國小學生5月1日駕駛帆船，將歷經250公里、23小時的航行，橫渡黑潮抵達日本石垣島。（岳明國小老師李公元提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣岳明國小學生上月才因撿到從日本石垣島漂流的相機而聲名大噪，6名學生1日在家長、老師、教練的陪同下，駕駛帆船橫渡黑潮，將一路航行到250公里外的石垣島，校方期盼「馭風計畫」能讓學生航向世界與國際連結，培養寬闊胸襟與冒險精神。

橫渡黑潮的「馭風計畫」準備1年，陪同學生遠征的岳明國小校長黃建榮表示，石垣的帆船青少年俱樂部曾駕駛帆船來宜蘭比賽，因此學校開始思考，今年也要駕駛帆船從蘇澳出發，一路航向石垣。

「這是台灣的首航！」黃建榮說，很多學生都已經登過玉山，但到目前為止，還沒有國小學童橫渡黑潮航向太平洋，此行的活動意義主要是喚醒全民的海洋意識，海洋是我們很大的資源，但我們長久以來對海洋的心態卻是恐懼、害怕、陌生。黃建榮強調，此行就是要培養下一代成為真正的海洋之子，不斷地讓學生親近海洋、認識海洋、保護海洋。

黃建榮指出，這趟航行最困難的一點就是克服心理恐懼，因為首次橫渡黑潮，學生會擔憂暈船等問題，因此行前有經過長航的練習，如在冬山河航行7小時，以及從豆腐岬駕駛帆船到三仙嶼，讓學生克服面對風浪時的恐懼。

6名學生與4名教練共乘一艘帆船，學校老師、家長、隨行工作人員等搭乘另一艘，2艘帆船1日出發後，經過23小時航行抵達石垣島，抵達石垣島後會展開台日帆船友誼賽，再搭機赴香港與當地的青少年帆船俱樂部交流，預計5月6日返國。

(中國時報)

台東垃圾處理 取經歐洲 樹林頭公園擴建 竹市再添綠地

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。