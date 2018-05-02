服裝創作全國賽 僑泰穿金戴銀

僑泰高中學生參加全國技能競賽，共有4名選手獲獎，其中，林柏如（左前二）、林純瑜（右前二）更囊括服裝創作職類前兩名。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

全國技能競賽中區分賽落幕，僑泰高中林柏如、林純瑜為參賽每天練習超過12小時，在老師指導下不斷精進手藝，奪下服裝創作職類前兩名。此外，大學申請入學成績揭曉，該校高中部張宇翔錄取陽明大學、國防大學及中國醫藥大學三所醫學校，堪稱醫科三冠王。

奪下服裝創作組第一名的林柏如說，為準備技能競賽，賽前1個月起就每天練習超過12小時，剛開始製作1件衣服得花1天半，到後來技巧越來越熟練，賽前成功在5小時內製作完成衣服；其中，打版部分藉由老師經驗分享，先思考創作圖樣再下手成功縮短時間。

林柏如競賽時以衣型O型、不對稱及水手領等素材創作；藉由可愛感的荷葉邊、鬆垮式口袋凸顯衣型，獲評審肯定。同班林純瑜則奪下服裝創作第二名，她說，國三時看MV就會特別觀察明星穿著、研究他們如何穿搭，感到很有趣，決定進入服裝領域，平時也會閱讀雜誌、逛街等方式研究服裝創作。兩人將於8月參加全國賽。

就讀僑泰高中部的張宇翔學測考取72級分，他透過繁星甄選、申請入學方式，順利錄取3個醫學院，堪稱「醫科三冠王」，創下該校新紀錄。張宇翔說，參加第二階段甄選前在學校師長協助下以模擬面試方式累積經驗，幫助自己提升表達、獨立思考與自我了解能力是成功關鍵。

(中國時報)

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