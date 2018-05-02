嘉商食物中毒 禍首諾羅病毒

2018年05月02日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義高商200餘名學生日前吃了團膳業者供應的午餐，上吐下瀉，肇禍原因指向諾羅病毒，嘉義市衛生局1日表示，學生及團膳工作人員的糞便檢體都驗出諾羅病毒，但無法釐清傳染途徑，難以究責，籲請民眾加強個人衛生管理。

嘉商600餘名學生於4月18日食用同一家團膳業者供應的午餐，有200餘名學生上吐下瀉疑似食物中毒，陸續就醫，團膳業者從事發隔天暫停供餐，靜待調查結果釐清疑慮。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，採驗學生及13名工作人員的糞便檢體，有5名學生及1名送餐人員有諾羅病毒反應，食物、飲用水檢驗均呈陰性反應。

綜合各項檢驗報告，研判肇事原因可能是諾羅病毒，諾羅可經由食物、水、飛沫、人與人接觸等途徑傳染，而且得病癒後1、2周內仍有傳染力，因缺乏直間證據論斷傳染源及途徑，難依法究責。

另外，嘉義豆奶攤民雄店也傳出疑似食物中毒事件，有消費者食用該店餐飲後陸續腹痛、腹瀉、發燒而就醫，嘉義縣衛生局4月27日勒令該店暫停營業，並限期改善缺失。

嘉義縣衛生局長副局長蔡淑真表示，根據嘉義基督教醫院採集就醫者糞便檢體，初驗出有沙門氏桿菌，但該局採送就醫者及店家工作人員的檢體、食物送檢驗，結果尚未出爐，統計4月18日至22日在該店食用餐飲後身體不適，到嘉基、聖馬、大林慈濟醫院就診者共20人。

縣衛生局藥物食品管理科表示，業者4月30日提出改善計畫，5月1日該局人員會同中央單位再抽驗6件檢體，暫未核可復業。

(中國時報)