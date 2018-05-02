熱愛無線電 10歲考取業餘執照

高睿陽幼稚園大班時跟著爸爸參加獵狐（ARDF）遊戲，發現自己對無線電的熱情。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市蘆竹區光明國小4年級學生高睿陽，幼稚園大班時跟著爸爸參加獵狐（ARDF）遊戲，發現自己對無線電有熱情，不但自我進修，今年還考取一等業餘無線電執照，以10歲低齡成為全國最年輕的無線電業餘專才。

高睿陽說，因為父親從事電信業，時常會帶著參加各類相關活動，幼稚園時和父親參加業餘無線電測向獵狐運動，看爸爸和朋友們玩得很開心，他卻沒參與到，就潸然落淚，才被爸爸發現他對無線電的興趣。

高睿陽跟著父親學習通訊科技、電子學等相關專業知識，並上網做線上模擬題庫，小學1年級寒假就通過業餘無線電人員3等考試，3年級時他報考業餘無線電人員2等考試，術科因為考的是他喜愛的摩爾斯碼解讀，1次就滿分通過，但學科稍難，他不屈不撓的考了7次才終於通過，並架設自己的電台。

高睿陽今年參加業餘無線電人員1等考試，以小學4年級的低齡成為全國最年輕的1等業餘無線電執照員，他笑說雖然無線電學很難，要會機器的相接、接收器的使用，但從來沒有想過放棄，架設電台期間，爸爸也邀來因為無線電認識的日本友人到家裡交流，讓他印象深刻。

高睿陽的父親、現任中華民國業餘無線電促進會祕書長高大為說，兒子天生就很有好奇心，除了無線電之外，還喜歡圍棋，也有在考段位，平時也很喜歡英文、數學，也參加各項相關比賽，無線電也讓父子之間有了共同興趣，生活更有默契。

(中國時報)

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