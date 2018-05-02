趕盡殺絕 近百隻野鳥疑遭毒死

遭下毒手的野鳥，不僅死在路邊，又慘遭車輛輾壓，看了讓人十分不捨。（張伊珊翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣水上鄉日前驚傳農地毒鳥，民眾發現某處空曠玉米田內有大量鳥屍，懷疑野鳥因誤食有毒穀物而死亡，景象怵目驚心；縣府農業處綠化保育科長石蕙菱指出，該行為已違反野生動物保育法，可裁罰6至30萬元，後續將加強周邊宣導，呼籲農民切勿以身試法。

縣議員林緗亭接獲民眾舉報，指稱轄內柳林段重劃農地附近道路、路旁排水溝內，與一處約4分地的空曠玉米田，近百隻野鳥疑遭人毒死，民眾目睹，心情非常沉重。她說，該名熱心民眾，原本是想把路上遭車輾壓的野鳥移至他處，不料竟看見大量鳥類集體死亡，擔心流浪狗也遭殃，趕緊通報農業處綠保科及家畜疾病防治所前往勘查。

經家畜疾病防治所長李建霖初步研判，在同一時間、同一地區發現多種鳥類集體死亡現象，加上現勘查訪訊息，認為應與人為因素有關，目前暫排除禽流感可能性；石蕙菱表示，已把疑遭毒死的鳥類攜回採樣並送驗，後續除協助地主移除鳥隻屍體，全數進行化製處理外，也請公所協助宣導且加強巡查。

嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺氣憤表示，此舉相當「要不得」，他說，鳥類不僅是環境指標，也是農夫得力助手，既可抑制害蟲，又有利於農作物生長，「沒有鳥類就沒有人類」。身為自耕農的陳建樺，明白農民靠天吃飯的辛苦，但他認為不該把野鳥趕盡殺絕，同時感嘆提倡10多年的動保觀念，迄今仍不見成效。

(中國時報)

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