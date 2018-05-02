侯友宜挺葉元之 臉書拉票傳祕訣

新北市長參選人侯友宜1日下午和市議員參選人葉元之開臉書直播，幫葉元之在電話民調拉抬聲勢。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

參選新北市板橋區市議員的前新北市府副發言人葉元之，面臨國民黨內初選電話民調，1日找來市長參選人侯友宜臉書直播拉抬聲勢，侯稱讚葉是個優質認真人才，希望民眾接到電話民調時不要只說「支持原汁原味」，要完整說出「葉元之」三字，侯也傳授「點頭、嘴笑、腰軟、手腳快」拜票祕訣，短短20分鐘直播，兩人閒話家常妙語如珠，讓圍觀民眾笑聲不斷。

國民黨板橋區市議員將提名5人，現任議員曾煥嘉、周勝考、林國春、劉美芳為保障名額，葉元之、趙燕昭、吳炳輝3人爭搶一席提名，4月30日至5月2日舉辦電話民調，3日公布結果，眼看同為前市府副發言人江怡臻已拿下土樹三鶯區民調，葉元之主打「朱、侯」牌，邀來最強棒侯友宜拉抬聲勢，希望搶下提名。

侯友宜與葉元之1日下午在新北市府市民廣場旁餐廳開臉書直播，侯友宜稱讚葉元之在市府新聞局工作7年，是個優質又認真打拚的人，要選民多給年輕人機會，讓議會年輕化。

旺旺中時集團民調顯示，侯友宜大幅領先綠營侯選人蘇貞昌，葉元之趁機向侯請益如何衝高民調，侯說：「戰戰兢兢、如履薄冰」，民調參考就好，票還沒投下去、還沒有開出來前都不算數，選舉是一步一腳印的事，最重要還是得認真打拚。

直播吸引不少網友觀看，提出的問題千奇百怪，有網友追問侯友宜「有沒有當過臥底」、「有沒有被槍抵過頭」、「選舉跟當警察哪個辛苦」等，侯笑著說，警察最辛苦危險，他經歷過很多次與歹徒近身搏鬥、拿槍對峙的場面，就算怕也得撐下去，遇到事情就是努力加努力，跟電影戲劇效果是天壤之別，參選被罵「剛好而已」，出來選就要有心理準備，要用平常心看待。

(中國時報)

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