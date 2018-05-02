科普列車抵府城 動手玩科學

友善列印
中國時報
／台南報導

廣受各界好評的「台灣科普環島列車」1日駛抵台南站，吸引百餘位師生共襄盛舉，台南站設計陀螺儀系列實驗、史特靈引擎、手提式車輪轉動等有趣科學實驗，讓學生動手實際體驗科學，加強科普知識與物理實驗操作的經驗。

台南市副市長張政源及教育局長陳修平共同主持「台灣科普環島列車─台南站」交接儀式，張政源表示，台灣是一座科技之島，雖然缺乏天然資源，但科技人才培育不落人後，尤其，科學素養需要從小培養，透過台灣科普環島列車，可使科普與生活連結，將科學推廣到社會大眾，增進全民重視科普，讓科學種子在台南扎根茁壯。

「台灣科普環島列車—全台走透透」從4月30日起以巡迴全台的方式，展開為期5天科普全台環島行程，以四節區間列車停靠數站的方式進行，並在四節區間列車車廂內設計不同科學主題，台北車站作為起點，沿西部幹線一路南下，1日停靠台南站，5月4日再返回台北車站，預計服務全台20個縣市。

台南站設計陀螺儀系列實驗、史特靈引擎、手提式車輪轉動、絕熱壓縮（加壓燃燒）、肯特管實驗等，為了讓科學教育普及化，教育局今年也擴大辦科學教育計畫，包括「深化學生科學素養」、「促進教師專業發展」、「營造科學學習環境」及「培養創客未來人才」等超過100項子計畫，整合各領域教師專業團隊，促使科學教育生活化、創意化及趣味化。

(中國時報)

關埔區總量管制學校 完成登記 愛河龍舟賽 首推賽事APP

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。