科普列車抵府城 動手玩科學

2018年05月02日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

廣受各界好評的「台灣科普環島列車」1日駛抵台南站，吸引百餘位師生共襄盛舉，台南站設計陀螺儀系列實驗、史特靈引擎、手提式車輪轉動等有趣科學實驗，讓學生動手實際體驗科學，加強科普知識與物理實驗操作的經驗。

台南市副市長張政源及教育局長陳修平共同主持「台灣科普環島列車─台南站」交接儀式，張政源表示，台灣是一座科技之島，雖然缺乏天然資源，但科技人才培育不落人後，尤其，科學素養需要從小培養，透過台灣科普環島列車，可使科普與生活連結，將科學推廣到社會大眾，增進全民重視科普，讓科學種子在台南扎根茁壯。

「台灣科普環島列車—全台走透透」從4月30日起以巡迴全台的方式，展開為期5天科普全台環島行程，以四節區間列車停靠數站的方式進行，並在四節區間列車車廂內設計不同科學主題，台北車站作為起點，沿西部幹線一路南下，1日停靠台南站，5月4日再返回台北車站，預計服務全台20個縣市。

台南站設計陀螺儀系列實驗、史特靈引擎、手提式車輪轉動、絕熱壓縮（加壓燃燒）、肯特管實驗等，為了讓科學教育普及化，教育局今年也擴大辦科學教育計畫，包括「深化學生科學素養」、「促進教師專業發展」、「營造科學學習環境」及「培養創客未來人才」等超過100項子計畫，整合各領域教師專業團隊，促使科學教育生活化、創意化及趣味化。

(中國時報)