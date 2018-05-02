愛河龍舟賽 首推賽事APP

2018年05月02日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

今年度高雄愛河端午龍舟賽將於6月16至18日舉行，即日起至25日網路報名，延續往年的傳統龍舟、競技龍舟比賽，將爭奪60萬元的總獎金，值得一提的是，今年大會首推「賽事專屬APP」，可提供即時查詢賽程與成績。

今年愛河龍舟賽採用香港新創企業所開發的「PikaPage必咖」即時體育競賽系統，去年4月在香港深水灣的比賽試用後大受好評，今年高雄愛河龍舟賽也決定使用，方便參賽隊伍、選手與親友只要透過手機就能掌握最新賽況。

每年高雄有港都盃、端午愛河龍舟、中芸港傳統龍舟及城市盃4大龍舟賽，並以愛河龍舟賽的規模最大，歷年來皆有超過百隊、2500名選手參賽，超過20萬人次的觀賽人口，估計也為高雄在地帶來4000萬的運動觀光消費產值。

為了友善龍舟的比賽環境，今年除了專屬賽事APP，考量水道受愛河漲退潮影響，將採預賽2趟總和晉級決賽，決賽再採2趟總和確定名次，期望透過賽制的升級，讓競賽更公平、更具可看性。

除了精彩可期的賽事，6月16日起一連3天，大會也安排自力環保造筏、60秒決勝負的龍舟拔河等趣味競賽，愛河兩邊則會有街頭藝人表演、美食攤位、親子遊戲區等周邊活動，適合全家大小一起到愛河感受不一樣的端午節慶。

(中國時報)