愛河龍舟賽 首推賽事APP

2018高雄愛河端午龍舟賽將於6月16至18日舉行。（高雄巿體育處提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

今年度高雄愛河端午龍舟賽將於6月16至18日舉行，即日起至25日網路報名，延續往年的傳統龍舟、競技龍舟比賽，將爭奪60萬元的總獎金，值得一提的是，今年大會首推「賽事專屬APP」，可提供即時查詢賽程與成績。

今年愛河龍舟賽採用香港新創企業所開發的「PikaPage必咖」即時體育競賽系統，去年4月在香港深水灣的比賽試用後大受好評，今年高雄愛河龍舟賽也決定使用，方便參賽隊伍、選手與親友只要透過手機就能掌握最新賽況。

每年高雄有港都盃、端午愛河龍舟、中芸港傳統龍舟及城市盃4大龍舟賽，並以愛河龍舟賽的規模最大，歷年來皆有超過百隊、2500名選手參賽，超過20萬人次的觀賽人口，估計也為高雄在地帶來4000萬的運動觀光消費產值。

為了友善龍舟的比賽環境，今年除了專屬賽事APP，考量水道受愛河漲退潮影響，將採預賽2趟總和晉級決賽，決賽再採2趟總和確定名次，期望透過賽制的升級，讓競賽更公平、更具可看性。

除了精彩可期的賽事，6月16日起一連3天，大會也安排自力環保造筏、60秒決勝負的龍舟拔河等趣味競賽，愛河兩邊則會有街頭藝人表演、美食攤位、親子遊戲區等周邊活動，適合全家大小一起到愛河感受不一樣的端午節慶。

(中國時報)

科普列車抵府城 動手玩科學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。