2018年05月02日 04:10 中國時報 趙春山

多明尼加宣布與大陸建交並與我斷交的決定，為綿延多時的兩岸外交戰再度投下了一枚「震撼彈」。蔡政府對大陸的外交打壓表達嚴重不滿和抗議，我們完全可以理解。從蔡英文總統的角度看，她上任後就謹言慎行，小心翼翼地努力維護她眼中的兩岸關係現狀，包括她在520就職講話中有關《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》的論述，蔡總統都試圖撇清她如外界所指和「台獨」那種「剪不斷理還亂」的關係，但看來對岸並不領情，從對民進黨的「文攻」，到對台灣的「武嚇」，大陸施壓的動作幾乎沒有一天停止過。以外交打壓為例，自蔡總統就任以來，對岸就挖走了台灣的3個邦交國，其中包括和台灣有百年邦誼的巴拿馬。

這次大陸挖走多明尼加，不僅惹惱了民進黨政府，也讓台灣人民感到挫折和失望。在台灣過去所做的各項民意調查當中，受訪民眾對於大陸的外交打壓最為「有感」，程度甚至超過大陸威脅對台用武。台灣四面環海，無論是基於生存或發展的需求，都有賴於足夠的對外活動空間。其中涉及台灣參與一些非政治敏感議題的國際組織如WHA，大陸不時加以阻撓和破壞，令台灣民眾十分感到不解。

責怪多明尼加「見利忘義」，在拿了台灣軍品援助後就翻臉不認人，可能太過「阿Q」；國際關係本來只有永久的利益，而沒有永久的敵友。多明尼加官方在解釋「棄台投中」的行動時表示：「歷史和社經現實，迫使我們改變方向。」所謂現實，指的當然是中國大陸龐大的商機。多明尼加與大陸雖無外交關係，但自1993年10月以來，雙方的經貿往來就非常密切，每年20億美元的貿易額，使多明尼加成為大陸在加勒比海地區的第2大貿易夥伴。因此，多國國內企業界不時傳出要與大陸建交的呼聲，多國近年來想運作成為聯合國非常任理事國一事，也希望獲得大陸的支持。如此看來，中、多建交應該不是一個全然「無預警狀態」。

實際上，兩岸在外交這個領域一直是處在「零和賽局」的狀態，即使在馬政府時代，雙方為維持兩岸和解而採「外交休兵」，但雙方「外交實務工作者」私底下的動作還是很多。大陸為兩岸大局著想，確實拒絕了很多台灣邦交國的「求歡」，但在民進黨執政下，兩岸關係已缺乏這樣的條件。尤其在美國通過《台灣旅行法》和賴清德台獨講話後，大陸就已把民進黨政府當成敵手，既然不存在「戰略忍耐」，就要竭盡所能進行「極限施壓」。

蔡英文總統說：「現在是台灣該團結的時刻，政黨利益不該大於國家利益，朝野應放下成見一致對外。」我們支持總統的說法，涉及國家重大利益的公共政策，本來就不應存有黨派之分，不應受制於民粹，也不應受到選舉的綁架。但更重要的是，外交和大陸政策都具有持續性的特質，當了國家領導人，不妨「換了位置，就換了腦袋。」對於前任留下的政治遺產，只要對國家有利，就不應「擇惡固執」，而應順水推舟，沿著正確的道路走下去！（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)