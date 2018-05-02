國防院要行穩致遠護台灣

2018年05月02日 04:10 中國時報 黃介正

國防部編列預算全額資助成立的「財團法人國防安全研究院」5月1日正式掛牌運作，成為台灣第一個以研究國防政策與事務為核心的國家級智庫。我國未來的國防與安全戰略思考及政策規畫，將更能夠集合跨領域、多維度、大格局的專業菁英，共同為台灣的防衛與安全，以及長遠國防需求，預作前瞻擘畫並提供建言，值得期待。

世界先進國家多有國防安全相關之研究智庫，有成功企業家或曾任文武要職官員所出資或募款成立的民間智庫；有政府依政策及工作需要全額出資設立，而後再逐步轉化成公司法人自行籌款運作；亦有完全由政府出資並主導，成為代表官方之二軌外圍研究機構。

我國國防智庫既為政府獨資，完全使用國民納稅資金，雖以財團法人之型態設立，研究人員亦多非政府文武公務人員，惟仍必將受到國會與媒體嚴格監督，其研究成果與智囊功效亦將接受多方檢驗與評價。

國防院在草創之初，其戰略與政策輔助功能、研究方向與核心主題，以及工作範圍之伸展度，端賴首任領導諸公，以國家整體發展，無私無我的心態規畫設計。此外，智庫首年之運作實況也將直接影響未來逐年編列之預算額度，既須具備長遠視野，又須顧及短期成效，任務可謂不輕。

我國國防智庫之組建，跨越政黨輪替，經歷多任政府而終於成立，勢必受到相關的國際專業與各國類似研究機構的矚目。而其研究人員之專業知識、研究成果、論述能力，以及能否在一定時間之內，在國內外構建足夠的讚譽與佳評，將影響國家和國軍的聲望，國會與民眾對於智庫研究的信賴，同時也涉及大陸對我國國防軍事研究實力之評價，因此我們也必須認真思考國防智庫勢將遭遇的三大基本面挑戰。

首先，國防智庫與國防部究竟是什麼關係。依據國防部高層在立法院的說法，國防部對智庫僅採輔導立場，國防院將完全由董事會運作，此種充分尊重學者與研究獨立之態度，令人讚賞。然而，國防院負有政策研究發展以及二軌交流，甚至國防外交之功能，且研究人員多為學有專精、各有己見之博士，對於國防政策之發想與詮釋，未必與國防部主政部門完全一致。雖說國防院建言，國防部決策，邏輯上並無須罣礙，但畢竟研究人員論文發表、媒體受訪以及國外發言，極易被外界投射認定為政策內涵或試探風向球，豈可不慎。

其次，國防院究竟是政策智庫還是學術機構。政策研究與學術研究固有一定程度的關聯，政策之思辯與制訂必以學術論理為基礎，然而國防智庫之使命乃以支撐國防與安全政策研究為重心，畢竟不是類似中央研究院的學術研究機構，研究人員之工作須緊貼客戶，也就是政府需求，而研究報告與著作自然不能以仿效一般學術升等論文多寡為評鑑基點，也不能間接鼓勵研究人員把智庫當作累積個人學術聲望，反成為轉任教職的跳板，而須以務實可行之政策研究為首要。

再次，國防智庫學者的自由與國安維護如何拿捏。國防院既與國防部關係密不可分，必將成為包括友盟國家之各方，尤其敵對勢力的情蒐標的。國防院設施內的電腦周邊資訊系統以及使用之管理規範，固然是關鍵防護的重點，其他非網路相關之風險控管，也須煞費苦心。例如國防院之研究計畫與項目，即為足以引導外界管窺蠡測國防規畫與發展重心之公開情資；又如與國際及中國大陸人員在國內外會議、互訪、敘晤之準據，似不可全無警覺。在不侵犯學者言論自由與尊嚴之鐵一般的原則下，國安機要如何確保，風險管理如何拿捏，行為準則如何擬定，當頗費周折。

設立一個專責的國防安全研究智庫，誠屬不易，要做到融合國家特色與國際潮流，推出令敵友均能刮目相看，結合論道與實踐，總綰不同國防領域專長之高手且和睦共濟，以及朝野不同黨派、行政與立法部門均可接受的政策研究成效，更難心想事成。我們衷心祝願國防智庫廣納菁英不偏聽，行穩致遠護台灣。（作者為淡江大學戰略研究所副教授）

(中國時報)