兩岸政策不變 外交苦酒滿杯

2018年05月02日 04:10 中國時報 陳一新

多明尼加政府1日宣布與大陸建立外交關係。我國外交部與陸委會同聲譴責，但就像狗吠火車一樣，在國際社會似乎激不起多少漣漪。國際社會是最現實不過的社會，當年痛批馬政府「外交休兵」的蔡英文，終於在上任以來第3次嚐到「外交休克」的苦果，而且未來恐怕還要被逼吞飲更多的「苦酒滿杯」。

多明尼加是加勒比海一個小國，對我國固然無足輕重，充其量只代表一個邦交國的數字。同樣地，該國對大陸既無戰略考量，也無經濟利益。但是，大陸願與多國建交，顯示北京已準備將在對台外交打壓方面下重手。隨著戴秉國掌全國台研會、楊明杰掌社科院台研所、劉結一掌國台辦、張志軍掌海協會就定位之後，未來北京在「外交困台」上，將不會只是說說而已。

大陸外交工具日益增多，手腕也日益靈動，常利用其在聯合國等國際組織的權力為小國創造國際空間，這次，多明尼加就是兩度爭取聯合國安理會非常任理事國失利後，決定擁抱中國。

此外，大陸外長王毅近年也透過與「拉共體」（拉美和加勒比國家共同體）外長會面的機會，推銷「一帶一路」拉攏拉美國家。王毅去年9月在紐約出席聯合國大會期間，與多明尼加外長瓦爾加斯見面，奠定兩國建交基礎。政治的利得與「一帶一路」的商機，又豈是區區10億台幣軍備所能相比？

4月間蔡英文總統訪問史瓦濟蘭，不僅未在行程中安排泰國、新加坡、印度等「新南向政策」重鎮作為「過境訪問」國家，甚至連史瓦濟蘭鄰近的邦交國布吉納法索都不得其門而入，在在凸顯了布國外交危機也可能迫在眉睫。

中美洲大國尼加拉瓜早想與大陸建交，大陸商人原有意在該國興建尼加拉瓜大運河與巴拿馬運河分庭抗禮，現因資金短缺而暫時擱置，一旦資金有著落，戰略地位提升，自然可能成為北京覬覦的對象。

北京若要對我外交下手，不無可能會盡快處理與梵諦岡在主教任命問題的歧見。一旦中梵建交，不僅我國將喪失歐陸最後的外交堡壘，也讓加勒比海與中南美洲的天主教邦交國能更輕意地擺脫宗教道德的束縛，而更自由自在地與大陸建交。

民進黨有人倡言，邦交國丟光也無所謂，反而可以用「台灣共和國」的新國號在國際社會立足。殊不知邦交國數字愈少，總統出訪前後「過境訪問」的機會也愈少。在兩岸情勢早已今非昔比的今天，「大陸政策位階高於外交政策」無疑更具實質意涵。只要蔡政府大陸政策不變，未來類似的外交危機會再度爆發。

這次國安高層料事不明，賠了夫人又折兵，除了貽笑國際之外，恐怕需要對整體外交情勢徹底檢討，不能再用外交部傳統的燈號「自我安慰」，甚至是「自我麻痺」了！

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)