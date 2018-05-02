斷交棒喝兩岸峰會妄想

2018年05月02日 04:10 中國時報 張競

兩韓峰會後，當蔡總統還在自抬身價，對毫無可能成局的兩岸「蔡習會」設立關卡時，此時多明尼加斷交如青天霹靂般地爆出，國安團隊假若還不知情勢危殆，還在奢望湊熱鬧，以蔡總統提出的「不設政治前提與對等原則」，運用「兩岸峰會」當搖頭丸，那國家安全只怕會是屋漏偏逢連夜雨。

首先，就不設政治前提來說，本身就是自打嘴巴的「設定前提」。雙方高峰會本來就充滿政治性，能否成局不在於前提與否，而在於是否存在誘因？政治人物見面不談政治，難道喝茶聊天？2002年5月10日陳水扁在大膽島就提出要邀請江澤民喝茶聊天，當時阿扁就主張兩岸復談不預設立場，結果如何？

其次，政治高峰會必須穩紮穩打，特別是要講究「成交才能成局，成局才能成行」。沒有事先雙方密集的溝通，講定雙方要如何對話，依據約定走位演出，最後必然破局，沒有劇本如何演出呢？

日前川普放話說是要考慮重返TPP，日相安倍就急著出發趕往華盛頓，上機前信心滿滿，最後被川普放個鴿子，高峰會後被重重打臉。難道綠營智囊都不注意教訓？看兩韓「文金會」好像很容易，至少人家有民族認同默契，兩岸現在有嗎？

所以「不預設政治前提」是外行、自欺欺人的說法。綠營當初堅持兩岸談判，對內要先公布底線。請問，若是有兩岸高峰會，事先要不要先對社會大眾說明預計對話內容，這些預計對話內容是否就是政治前提。沒先讓對方理解，可能當場獲得成果嗎？綠營人士在國內政壇向以擅長喬事情聞名，難道這麼重大的會議都不用先喬定嗎？

回過頭來再談「對等」，其實兩岸能夠開成高峰會，必然就會在形式上維持對等，但是表象上對等，給了面子並不代表就可以獲得裡子，因為政治是講究實力的。兩韓文金峰會，文在寅做足了面子給金正恩，雙方的國旗、國歌都避免，盡量在實質上採取對等，當然除了善意、誠意，就是實力。

國共能夠以對等地位對話，那是因為有歷史淵源，雖然雙方存在相互鬥爭的恩怨，但是到底是同源同種的同胞兄弟。「馬習會」誰敢說不對等？綠營經常表示，他們與共產黨並無夙怨，因此雙方應可平起平坐對等對話。但是沒有中華民國當倚靠，天天以台灣主體地位自許，綠營早就自我矮化，哪還有對等可言？

政治必須務實，政治往來都有常理可循，兩岸關係壞到谷底，台海軍演時起，多個邦交國岌岌可危，還在奢望兩岸領導人峰會，豈非自我欺瞞，無視於眼前事實？兩岸關係是台灣國際關係的根本，左右著外交空間，難道蔡政府至今還不理解嗎？如今兩岸外交戰火再起，「蔡習會」只怕是癡人說夢吧！（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)