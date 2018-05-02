2018年05月02日 04:10 中國時報 曾復生

第32屆東盟峰會日前在新加坡發表聲明，東盟與中國正在磋商「南海行為準則」，以避免因主權爭議引發衝突。大陸國家主席習近平曾於4月間，在南海主持海上閱兵宣示「藍色國土」主權。目前，大陸已經在南海地區設置7個軍事基地，正運用全球衛星定位系統在南海重劃領土界線，把不連續的「U形線」連接起來，以強化中國對南海領土主張，為早日達成「南海行為準則」實質性談判作準備。

美國為保持在印太地區優勢，加強在南海部署軍事能量，拉攏周邊國家圍堵中國勢力擴張。不過，美軍太平洋總部準司令戴維森在國會任命聽證會指出，中國已經幾乎擁有南海制海權，周邊國家無力與其抗衡，除非美國訴諸武力，否則中國必將控制南海。南海周邊國家曾經運用「經濟親中國，安全靠美國」平衡策略，希望在中美兩國間左右逢源，但美、中綜合國力消長趨勢明朗化後，開始將其經濟與安全重心都逐步轉向中國方面傾斜。

台灣擁有的太平島是南海地區最大島嶼。2016年7月「南海仲裁事件」已證明，美、日主導的南海爭議不但傷害台灣權益，對大陸的南海利益也會造成不利影響。兩岸在南海應該是「利害與共」的戰略夥伴。不過，目前兩岸溝通互動出現障礙，美、日則是利用兩岸矛盾趁機得利。民進黨執政後，日本在台日漁權爭議問題明顯拉高姿態吃定台灣，已讓台灣漁民利益受損。兩岸關係陷入「冷和」後，雙方缺少有效溝通，美、日見縫插針，將對兩岸在南海的利益造成衝擊。

南北韓領導人日前簽署《板門店宣言》，致力於年內結束韓戰敵對狀態。蔡總統有感而發表示，任何有助兩岸和平穩定的事都願意做，也願意與對岸領導人見面。當前，川普政府準備再掀南海波瀾，在多明尼加甫傳斷交「惡耗」之際，蔡總統若有心改善兩岸關係，可以倡議「兩岸合作開發太平島」計畫，從維護兩岸南海的共同利益為出發點，主動呼籲南海相關各國，以合作替代對抗，強調「擱置爭議、共同開發」原則，以及航行自由與資源共享理念，共同達成「南海行為準則」。

蔡總統若能先以兩岸南海的共同利益為出發，具體做出「互惠共贏」的善意動作，習近平則應該展現正面回應，以共同捍衛中華民族的南海利益，並逐步化解兩岸長期互不信任心結。尤其當川普新國安團隊正刻意操弄短視近利又魯莽的「貿易牌」、「台灣牌」與「南海牌」，恐嚴重衝擊兩岸和平與區域穩定。蔡總統與習主席更應發揮戰略智慧，順勢提出「南海和平共贏方案」，讓美、日「槓中鷹派」失去著力點，並進一步累積「蔡習會」的政治基礎。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)