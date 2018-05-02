民心思變 小英該髮夾彎就髮夾彎

2018年05月02日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統自從勝選以來，一再表示要遵從民意，要做到謙卑、謙卑再謙卑，並要求民進黨從政黨員，將民意視為執政和面對外來壓力的最大後盾。言猶在耳，執政近兩年後，民意趨向卻發生深刻的變化，但蔡政府並未及時做出調整，甚至對民意變化視而不見，不僅激化社會分裂，弱化經濟的基礎與未來發展的空間，更迫使年輕人紛紛離鄉背井求發展，民進黨若不能及時調整，2020年不是不可能被選民逼下台。

我們選擇5項指標以管窺當前台灣的民心變化趨勢，包括中國認同、統獨趨向、兩岸政策滿意度、蔡總統支持度，以及政黨支持度。其中，政大選研中心多年以來堅持對國族認同、統獨趨向以及政黨支持度做追蹤調查，我們就選擇其民調數據加以分析，至於蔡總統的支持度以及兩岸政策滿意度，分別選擇代表藍綠的不同機構近年來所做的一系列調查，予以縱向比較。

根據政大選研中心的調查，台灣人的中國人認同於2014年達到低谷，次年開始翻高，從2016年開始出現了較為快速的增加，到2017年超過37%對台灣人與中國人雙重認同，與2008年的43%比較，由於民調容許6%的誤差範圍，可以推論兩者相近。單一台灣人認同呈現同步下降趨勢。統獨趨向也呈現類似趨勢，蔡總統執政以來，偏向獨立或者主張維持現狀的比例出現小幅下降，主張盡快統一和偏向統一的比例則出現小幅上升，主張盡快獨立的比例也有小幅提升，這意味愈來愈多台灣人開始接受或者支持兩岸統一的同時，急獨勢力也在壯大，中間立場的比例下降，統獨立場分歧加劇，這個趨勢如果持續，台灣將面對「統獨對決」，這恐怕是蔡政府所要面對的重大挑戰。

在政黨支持度方面，最近兩年，民進黨的支持度已從3成下跌到2成，但國民黨支持度並未提高，中立選民則從4成大幅上漲到接近5成，對執政黨的民進黨來說無疑是一大警訊，這意味著選民已對執政黨失望，卻因為國民黨也沒有更好的表現，因而暫時觀望。

至於現實的政府施政以及兩岸政策問題，無論是立場偏藍還是偏綠的機構所做的調查，都證明民眾對民進黨政府的不滿。根據台灣民意基金會的調查，蔡總統的聲望從就職初期的接近7成，一路下跌到3成，後來因為賴清德的拉抬效應，得以重新回到5成以上，但很快又再度出現下降，去年9月跌到36%，4月最新調查更是降到32%，不認同度達49%。台灣競爭力論壇的調查也有類似的結果，對蔡總統的滿意度從最初的50.2%，一路下跌，不滿意度則從16.3%上漲到60.2%，同樣在賴清德就職時出現拉抬效應，但很快就破功。

在兩岸問題上，台灣民意基金會的調查顯示，對蔡總統的兩岸表現表示滿意的比例，從2016年8月開始調查以來的51.4%，一路下跌到現在的32.6%，不滿意度則從39.7%上漲到57.3%。遠見研究調查最新的民調顯示，高達65%的民眾對蔡總統兼顧台灣利益和兩岸和平發展的能力感到沒有信心，是有信心的2.5倍。相比去年3月的調查，只有48.5%的人表示沒信心，信心度減少近17%。其中，尤以30～39歲的民眾最沒信心，高達76%，比去年高出26.5%。由此可見，與蔡英文總統的施政一樣，民眾對其兩岸政策也同樣表現出愈來愈不滿的態度與趨向。

蔡總統執政的近兩年時間裡，愈來愈多的民眾給予否定的評價，尤其對蔡總統兩岸政策負評升高，更重要的是，民眾對蔡政府施政與兩岸政策的失望，不但造成民進黨支持度下降，而且愈來愈多台灣人開始調整國族認同和統獨觀。當然我們必須客觀指出，雙重認同比例增加較明顯，統獨觀的改變雖已出現勢頭，但距離發生結構性變化仍有一段距離。無論如何，民眾的認同出現變化，對民進黨和蔡總統來說，無疑是最大的諷刺。蔡政府若想改變這一局面，就只有一個選擇，該髮夾彎就髮夾彎。

蔡總統既是搭著民意順風車取得政權，當風向改變、民意不滿的時候，當然應該虛心面對，根據民意的變化，及時檢討和修正施政路線和具體政策，尤其對關乎台灣前途命運的兩岸關係，更應該尊重民意，以實際行動推動兩岸和解。

(中國時報)