2018年05月02日 04:10 中國時報 主筆室

多明尼加與我國斷交，改與大陸建交，這是蔡政府上台後丟掉的第3個邦交國，使得我邦交國掉到史上最低的19個。這個結果完全在意料之中，民進黨政府的反應也是完全可以預期，除了痛批大陸的打壓與金錢誘騙之外，對今後如何止血、防範外交雪崩，完全拿不出具體辦法。

和早年兩岸在國際上的外交戰相比，當時台灣如果遭逢斷交衝擊，整個國家社會都會同仇敵愾，訴求團結，「莊敬自強、處變不驚」就算是口號，但大家還是十分「有感」的。到了現在台灣外交處境愈加艱險，邦交國所剩無幾，「被斷交」反讓社會民心更無感了。

這不是台灣的抗壓性變強了，而是造成這種結果的原因大家都很清楚，可偏偏執政的民進黨、蔡總統不去理性面對、務實解決，於是大家就這麼沒有明天地僵持下去，繼續耗著熬著，直到台灣民心對未來出現一種「哀莫大於心死」的病態淡定，這才是台灣最可怕的「無感」。

當前的外交困境完全是因為兩岸關係的僵局，也正是民進黨不接受九二共識所致。如今大陸已是世界第2大經濟體，又是聯合國安理會常任理事國，世界上所有大國和絕大多數國家都與北京建交，若要和大陸再玩以前的金錢外交戰，台灣也是瞠乎其後。來硬的或比軟的都拚不過，當然就應該是用談的，以合作代替對抗。

不接受九二共識還不夠，又要以漸進台獨取代「維持現狀」的假象，必然逼使大陸加大反獨力道，對台獨施以軍事、外交雙管齊下的重壓。台灣要壯大實力，經濟發展方為正道，透過九二共識的共信共守，才能維持兩岸的和平共榮，台灣也能務實參與國際事務。如今卻搞成連起碼的尊嚴也沒有，最後還陷台灣於油盡燈枯的慘境，值得嗎？

(中國時報)