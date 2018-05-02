2018年05月02日 04:10 中國時報 黃清龍

兩韓峰會吸引全球目光，儘管《板門店宣言》對於推進「半島無核化」形式多於實質，但宣示要全面改善並發展雙邊關係，緩和半島軍事緊張，特別是文金會晤的種種安排，不難嗅出「兩韓一家親」的強烈氛圍。這是朝鮮半島分裂60餘年後首見的氣象，大韓民族正在往「共同作主、共決前途」的方向前進。

峰會結束後沒幾天，北韓就宣布恢復統一兩韓時區，把2015年8月起改用的「平壤時間」統一為「首爾時間」。據南韓官員透露，當天板門店和平之家牆上掛著兩個時鐘，分別是首爾及平壤時間，金正恩看了感到很難過，主動提出兩韓先從時間開始統一。此外峰會場地布置採用朝鮮半島全景地圖，連晚宴甜品芒果蛋糕的裝飾也是同一地圖，還將和日本有主權爭議的獨島擺了上去，這是一個強烈的訊號，即只要兩韓同心，其利斷金，完全可以無懼日本的抗議。

至於金正恩臨時邀請文在寅踏入板門店的北韓領土，更是意味深遠。根據南韓官方發布的程序安排，並沒有文在寅步入北方這一幕；但金正恩當面提出邀請，從鏡頭所見，文在寅略為猶豫了半秒，然後就跟隨金正恩的步伐踏向北方。這一步對處於分裂的兩韓人民有著很大的象徵意義，許多親睹電視轉播的南韓人都流下了眼淚。

那麼兩韓將就此走向統一的康莊大道？當然不是！朝鮮半島現狀乃是列強爭逐的結果，單靠兩韓和解不可能竟其功，何況還有複雜的核武問題有待解決。兩韓制度天差地別也是統一的巨大障礙，南韓很清楚金正恩不可能放棄「家天下」體制，北韓也很理解南韓不可能接受北韓體制，加上經濟發展落差太大，現階段談統一對雙方其實都不利。但是，只要兩韓真正走向和解，不再視對方為敵人、對手而是兄弟般的同盟關係，就足以讓東北亞局勢完全改觀。

事實上，自平昌冬奧啟動朝核新局以來，兩韓在對應列強上就已出現巧妙分工，文在寅小心翼翼地讓川普不對兩韓接觸產生疑心，金正恩則是不失時機地拉攏北京作為靠山。就連峰會期間，兩人一度在板門店徒步橋單獨密談半小時，也被認為是在討論未來的「川金會」，文在寅對金正恩面授機宜如何妥善應對川普。

兩韓的未來充滿各種想像，2011年金正恩上台後，延續其祖父金日成1980年提出的兩韓統一後建立一個聯邦制國家的主張，並在2013年進一步建議南北韓各自政治制度獨立，以「一個民族、一個國家、兩個政府、兩種制度」的方式逐步做到統一。如今兩韓版的「一國兩制」似乎已經浮現，先結盟後統一，無疑是現階段兩韓關係的最佳選擇，在外交上可以互成對方的奧援，逐漸形成某些國際事務的共同立場，在內政上可降低軍費開支，集中全力發展經濟，南韓提供更多經濟援助，北韓開放更多產業投資，形成雙贏局面。

兩韓情勢發展應驗了魯迅的名言「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，這原本也是大陸用來形容兩岸關係的用語，如今反倒在兩韓身上應驗。而此刻的兩岸卻陷入嚴重的對立之中，大陸不斷地以軍機、航母繞行台灣，又在外交上進行無情打壓，孰令致之，值得深思。

(中國時報)