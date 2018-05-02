2018年05月02日 04:10 中國時報 陳立誠

未來歷史將定4月30日為國恥日，這國恥日有兩層意義：一為政府公布離岸風力遴選結果，向割地賠款賣國行為跨了一大步；二為台灣社會對此影響本身權益至深且巨的重大事件渾然不覺，簡直是船過水無痕。

此二國恥一為賣國之恥，一為愚蠢之恥。

離岸風電對台灣並不適宜，有六大原因：

一、台灣用電尖峰在夏天，但台灣夏天無風，花了1兆元建設的風電在夏日毫無功能。二、台灣北部嚴重缺電，離岸風電主要在中部外海，對解決大量南電北送造成輸電線路嚴重超載的危機毫無貢獻。三、離岸風電是為了取代現有核電，但核電每度1元，離岸風電至少5元，以離岸風電取代核電每度電為5倍代價。四、政府規畫在2025年達裝置550萬瓩（5.5GW），每年發電200億度，每年電費1000億元，合約20年，離岸風電電費共2兆元。五、依遴選及競標結果，開發商8成為外國人，首創全球未打敗戰卻割地賠款先例。六、去年德國、荷蘭、英國離岸風電競標價格分別為每度2.9元、2.6元、2.3元，政府以超過2倍之5.8元決標，因政府知錯不改，全民承受上兆元的額外損失。

以離岸風電取代核電，全國每家平均負擔20萬元以上增加的發電成本，政府從來不敢對民眾實說。民眾無感的原因很多，其中之一就是政府一再發表不實言論，混淆視聽。

上周經濟部長沈榮津接受媒體專訪的言論即漏洞百出：

一、他說日本羨慕台灣發展離岸風電成功，「搶著要做了」，但事實如何？台灣風電占比在2025年將超過9%，日本目標2030年風電占比1.7%，主要是陸域風電，日本官員比台灣務實多了，也少有賣國賊。

二、他說離岸風電可減少火力電廠空汙。果真如此？發展離岸風電是為了取代核電，沒有取代任何1度火力發電，減少什麼空汙？

三、他說離岸風電有兆元商機。不錯，但不是台灣人的商機，是外國人大賺台灣人錢的商機。

四、他說台灣電價相對低，離岸風電對電價影響有限，是在可負擔範圍。事實如何？以風代核每年發電成本增加800億元，每個家庭平均分攤1萬元。沈部長說法是現代版「何不食肉糜」。

法律學者指出目前的離岸風電遴選辦法根本違法違憲。遴選辦法為「法規命令」形式，必須遵守60天的預告程序並送立法院，但目前遴選辦法涉及兆元標案，既不依《政府採購法》又以「內規」方式便宜行事，有極大瑕疵。公布遴選結果是一個重要里程碑，但簽約才是釘在棺木上的釘子。立法、監察諸公應在政府簽署賣台合約前速速採取行動。

（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)