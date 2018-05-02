2018年05月02日 04:10 中國時報 林清強

蔡英文執政將滿兩年，美麗島電子報剛公布的最新民調顯示，蔡英文的民調仍在低檔浮沉，曾經一度拉抬蔡英文民調的賴清德，民調亦明顯下滑，民眾不信任度創歷史新高。以蔡、賴兩人的聲望來看，綠營今年底的選舉已然亮起紅燈。

蔡英文自上任以來，民調就一路下滑，去年9月換行政院長後，拜新揆賴清德高人氣之賜，聲望略有提升，但如今連賴清德自己的信任度都降低，這位綠營政治明星的信任度現在已低於台北市長柯文哲，「蔡賴體制」已漸失靈，即使蔡英文拉陳菊進總統府「助陣」，恐怕也無濟於事。

在此份民調中，賴清德的信任度不只低於柯P，與新北市長朱立倫的信任度也拉近到相差只有4.9個百分點，不信任度則創下歷史新高。這樣明顯的「折損」應和賴揆再三稱自己是「務實的台獨工作者」有關，不只引來大陸官方的指責，4月18日泉州軍演也劍指賴清德，挑明意在「震懾台獨」；加上台大校長遴選的「拔管」案傳出背後藏鏡人就是賴揆，最近正掀起教育界要求大學自主的聲浪，他所派任的教育部長吳茂昆也備受爭議，這些事件都影響民眾對他的信任度。

雖然賴清德在台南市長任內有很好的政績，但他就任近8個月的行政院長任內，目前政績仍有限，拚經濟人民無感，能源政策引起的空汙民怨四起，但台大校長當選人管中閔歷經兩任教育部長、拖延100餘天後確定「拔管」，教育部以含糊的說詞駁回管中閔聘任案，引爆高教界全面反彈。而身為台大人的蔡英文和賴清德卻只把責任推給教育部，如今「新五四運動」與「今日拔管，明日拔蔡」的聲音四起，賴清德無論如何難辭其咎。

尤其當管中閔引用《倚天屠龍記》中「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」自況心境時，賴清德忍不住跳出來，以「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回應，此舉也有失行政院長的風度和格局，這豈不是擺明了他就是要「拔管」。

身為行政院長，發言必須慎重，尤其是攸關國家安全的政策。賴清德自上任後三番兩次自稱是「台獨工作者」，不僅踩踏憲政紅線，更是挑戰對岸底線，蔡英文管不了賴清德，大陸即祭出大規模軍演並且接連以軍機繞行台灣「回敬」，兩岸關係更形險峻。5月1日多明尼加又和我斷交，顯見大陸正從經濟、軍事、外交等多重管道對蔡政府施壓。賴清德切勿再往兩岸關係火上加油，以免造成國家更大的傷害。

賴清德上台之初的高民調，讓蔡英文以為賴是她搶救民調的「浮木」，但如果賴清德只是「腐木」，蔡英文能安全上岸嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)