卡門跳佛朗明哥 不賣弄性感

2018年05月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

速食化的年代，人們沒有時間停下來欣賞藝術，對此，西班牙國家舞蹈獎得主、佛朗明哥舞蹈家瑪麗亞‧佩姬（Maria Pages）也感到憂心忡忡，「我害怕孩子們的生活都被視頻、網路佔據，太容易分心，再也無法靜下心來感受藝術，這是目前表演藝術界的一大威脅。」

觀眾靜心 才能領會舞蹈情感

受高雄春天藝術節之邀，瑪麗亞‧佩姬第三度來台，將演出作品《舞吧！！卡門》，她表示，「佛朗明哥是講究情感的舞蹈，所有的技巧都順應情感表現而來，也是古老的傳統舞蹈，而現代舞則是許多文化的總和，你必須靜下心來，才能感受到佛朗明哥所傳遞的情感和內涵。」

瑪麗亞‧佩姬表示，生長在西班牙，佛朗明哥舞蹈對她的影響是自然而然的潛移默化。她的父親是數學老師，家裡沒有人從事藝術工作，但她從4歲開始就會擺一些舞蹈姿勢，顯示對舞蹈的興趣，家人也認真看待她的喜好，送她去學舞，在15歲時，她已是一名專業舞者。

翻轉形象 女性都是聰明卡門

這回來台演出作品《舞吧！！卡門》，改編自法國作家梅里美小說《卡門》，並採用法國作曲家比才歌劇《卡門》裡經典的〈哈巴奈拉舞曲〉旋律作為用樂。整齣作品全由女性舞者擔任演出，以傳統佛朗明哥舞蹈的踢踏舞、扇子舞等，加上現代舞、現代劇場元素，翻轉大眾只要一提起卡門，就會聯想到女子搔首弄姿的性感形象。

舞者也會在演出過程中，突然停下來，對觀眾宣告：「這裡的每一位女性，我們都是卡門。我們尊重所有的女性，一如尊重我們的母親、朋友和其他女性。女人是聰明的。」

瑪麗亞‧佩姬表示，期望能藉由這部作品，重新定義人性慾望，「這樣的慾望是為了維護生命、快樂、自主和自由，而卡門一角的定義，也不該只有男性觀點，我們必須客觀如實地表現出女性真實的情感和想法。」

《舞吧！！卡門》將於5月26日、27日，在高雄市文化中心至德堂演出。

(中國時報)