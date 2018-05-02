台灣工藝百年 國寶樂見接棒人

2018年05月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

視文創、文資為台灣重要的軟實力，官方近年亦十分重視傳統工藝在當代的價值，而台灣工藝乃至文創的起源，前輩畫家、被譽為「台灣工藝之父」的顏水龍功不可沒，今日在台被奉為「人間國寶」的竹編工藝家李榮烈、漆藝傳統工藝保存者王清霜，皆為顏水龍所帶領的子弟兵。

北投文物館近日推出的《時光造藝：日治時期台灣工藝源流與傳承》主題展，以台灣自日據時期到近代的漆器、竹編與玻璃工藝為主體，展示台灣工藝發展的樣貌。83歲的竹編工藝傳承人李榮烈表示自己是顏水龍工藝研究班第一屆學生，而今他融合竹編與漆藝，獨創「籃胎漆器」備受好評，對於傳承，他樂觀地表示：「有興趣的年輕人不少。」

高齡97歲的漆藝傳承人王清霜，兒子王賢民、王賢志及孫子輩的王峻偉都在從事藝術創作，三代傳承漆藝，王賢民表示過去工藝的技與藝都是靠家傳，但如今自己也在大葉大學授課，發現有志者不但多半有其他工藝經驗，且勇於嘗試新作法，要說台灣的漆藝和日本有何不同，他自信地說：「文化底蘊不同，就各有特色。」王賢志也指出台灣的漆藝雖發展時間較短，但技法卻是包羅各家之長，近年官方與民間的重視、推廣下，漆藝在台頗見蓬勃發展。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，曾有法國文化部友人表示，台灣工藝的綜合實力，在全球應可排到第3名；又如日本漆藝名家山中公，曾在台發展出充滿在地風土特色的「蓬萊塗」，身後將作品捐贈台灣，指示「只有這樣我漆器的生命才得以延續」，可知「工藝品是最在地的文化，不論誰來，都參與了台灣工藝的進步。」

(中國時報)