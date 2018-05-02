天鵝湖、睡美人 隨NSO樂音起舞

享譽全球的基輔國家芭蕾舞團，完整保存20多部經典芭蕾舞劇，以製作規模盛大、舞者演出實力堅強著稱。圖為《睡美人》裡知名的紫丁香仙子舞會之舞。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導

烏克蘭近年積極拓展文化外交，並端出足以代表國家門面的「基輔國家芭蕾舞團」於世界各地巡演，5月下旬將首度造訪美國巡演，6月份也將首度來台，帶來完整版本、兩大經典舞劇《天鵝湖》和《睡美人》，並由烏克蘭大劇院首席指揮密克拉‧迪亞杜拉領軍，指揮NSO國家交響樂團現場演出。

密克拉‧迪亞杜拉是基輔人，他的指揮生涯起步於1987年，贏得東京國際指揮大賽日本指揮協會特別獎，之後受邀到美國發展，並和指揮家小澤征爾、伯恩斯坦、普列文等人學習，對於芭蕾舞傳統和舞劇音樂，皆很能掌握。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華，過去牛耳曾引進美國芭蕾舞團（ABT）、馬林斯基劇院基洛夫芭蕾舞團暨交響樂團來台演出，深知在台要欣賞完整芭蕾舞製作並不容易，他表示：「這可說是2018年台灣唯一完整製作的芭蕾舞劇，不僅舞團陣容堅強，還有現場演奏的樂團，舞者們會隨著有生命力的樂音起舞。」

這回擔任男女主角的舞星包括娜塔莉‧瑪莎克、安娜塔西亞‧榭芙倩珂、丹尼斯‧納達克，以及在國際間廣受歡迎的英國皇家芭蕾舞團前首席馬修‧高頓，擔任客座演出。

其中的安娜塔西亞‧榭芙倩珂，可說是劇院的頭號愛將，去年在烏克蘭大劇院成立150周年系列節目中，飾演「冰雪女王」一角，博得滿堂彩。基輔國家芭蕾團藝術總監安妮可‧倫赫維什維利表示：「她是我的希望和驕傲，也是烏克蘭芭蕾舞的未來。」

此外，今年剛贏得塔林國際古典芭蕾大賽冠軍的奧爾珈‧斯利倩珂，目前為舞團第一獨舞者，她將在《睡美人》裡擔任頗有觀眾緣的「紫丁香仙子」一角。奧爾珈‧斯利倩珂說：「跳芭蕾舞最重要的事情是保持沉著，再來才是如何舞動、如何感受，最後才是別人的目光。我必須撐起全場，才能成為舞台上的女王。」

《天鵝湖》將於6月6至8日演出，《睡美人》為6月9至10日，地點皆在台北國家戲劇院。

(中國時報)

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