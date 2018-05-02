蔡燦得扮聶隱娘 穿舒淇原味衣

黃信堯（左起）昨攜雷婕熙、陳以文、陳竹昇、蔡燦得、張少懷，發表台北電影節廣告。（羅永銘攝）

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中國時報
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第20屆台北電影節形象廣告於1日曝光，總監沈可尚、策展人郭敏容，以及拍攝形象廣告的導演黃信堯、演員蔡燦得、張少懷、陳以文、陳竹昇、雷婕熙等人出席。雷婕熙被爆未婚生女後首度公開現身，被問及現在生活狀況，她以「不想模糊焦點」拒答，只說：「今天宣傳台北電影節，我會對他們不好意思。」

雷婕熙昨看來氣色頗佳，未如外傳的「身心崩潰」。她在廣告中與張少懷是散步中的「女朋友、男朋友」，自嘲穿上制服看起來像不良少女，坦言年輕時候比較調皮。那現在當了媽有沒有比較溫柔？她不願多談私事，只說：「不管怎樣還是要努力好好生活。」

魏德聖客串

黃信堯在廣告中藏許多電影笑點，包括《牯嶺街少年殺人事件》、《郊遊》、《再見瓦城》等至少20個趣哏。蔡燦得巧扮聶隱娘，戲服還是侯孝賢大方相借，原汁原味舒淇穿過的。黃信堯希望廣告串起電影界老中青三代，所以找來中生代導演魏德聖客串，喝止看電影講話的陳竹昇與莊益增，陳竹昇讚魏導雖然一直說不習慣當演員，「但明明就超會演！」

「台北迺迺：2018台北電影節形象廣告」將在影展期間於戲院播映，特定場次還會播放「隱藏版」。選片指南暨套票6月3日首賣，為回顧電影節20年，《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區展開。

(中國時報)

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