自稱小李敖 李文：全面開戰

2018年05月02日 04:11 中國時報 報導林彥君

李敖病逝後，他的長女李文3月時宣布要打親子訴訟爭取遺產，她在美國土生土長，2002年定居北京，直到去年7月才返台，李文日前在《單身行不行》錄影後表示「爸爸知道我要回來，一定氣壞了，怕我回來搞他們，如果我晚一點回來，沒惹爸爸生氣，可能可以分到更多。」

李文之前曾經向弟弟李戡要求看李敖遺囑，卻得不到回應，李戡卻在李敖冥誕當天，在媒體上公布遺囑內容，讓她感覺不受尊重，「我講了好久，他卻在節目上把內容一字一句的昭告全世界。」

她日前收到律師函，希望她撤銷親子訴訟，發函的律師還是幫爸爸打過多場官司的私人律師，她說：「撤你個頭，我是個有正義感的人，不是省油的燈，將全面開戰。」她曾要求要做親子鑑定，但遺囑被公開，「根據遺囑的內容，也證明我就是李敖的女兒。」但台灣繼承人認定需要提出證明，她目前正與律師討論中。

遺傳不屈不撓

她說，李敖在去年2月底曾接受《亞洲週刊》獨家專訪，內容提及「偉大的人不需要遺囑」，認為以爸爸的個性不會立遺囑，她質疑「為什麼9月有遺囑？爸爸當時已來回進出醫院，頭腦已經不清楚，手還能不能寫？精神狀態也不知道是否可以寫遺書？」

李文自稱小李敖，個性遺傳到爸爸的不屈不撓，其實她並不完全想得到遺產，「我為了拿那一點錢做什麼？打官司可能還要倒貼錢，我只是氣不過。」

她未來希望在大陸設立李敖紀念館、李敖博物館緬懷爸爸，也寫好新著作《李敖不為人知的祕密》卻苦無出版社發行，「書在台灣不能出了，很倒楣，爸爸害了我，因為他以前很愛到處告人。」她表示將長住台灣，希望未來可以藉由演講，幫婦女及白色恐怖的第二代發聲。

(中國時報)