相逢重量級無尾熊 李德筠不敢抱

李德筠將發行第2張創作專輯《價值觀Vol.02》。

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中國時報
報導
「野火樂集」歌手蘇瓦那（左起）、李德筠、狄部絲、陳永龍、陳俊輝一同與無尾熊合影。

李德筠將於4日推出第2張創作專輯《價值觀Vol.02》，時隔2年多未發片，她透露這2年期間，帶著歌聲去世界各地旅行，她在澳洲布里斯本還前往當地的龍柏動物園參觀，她表示親眼看到無尾熊很興奮，跟在影片、書上所看到的很不一樣，因為無尾熊本身滿重的，讓她有點害怕，擔心力氣不夠而沒有嘗試去抱無尾熊，她笑說：「牠們真的天天都在昏睡。」

李德筠與好友也特地造訪黃金海岸，正中午光腳走在沙灘上，吹著舒服海風，十分愜意。她在許多海外演出行程中，最難忘的是2017年2月到布里斯本與雪梨的「聽台灣愛唱歌 Taiwan’s Music Beat」演唱會，她表示：「因為我在那裡體驗到自由閒適的生活思維、保護良好的自然環境、跨文化的音樂感動，還有好多溫暖真摯的人情。」

北中南辦簽唱會

至於發行第2張專輯，她認為再次發片的感覺，有點像再婚，流程比較熟悉，帶著新作品與大家見面，心情還是相當緊張，很渴望得到認同與祝福。李德筠新專輯《價值觀Vol.02》簽唱會也將在4、5、6日分別於台中、高雄、台北舉行，相關訊息請上野火樂集臉書粉絲專頁。

(中國時報)

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