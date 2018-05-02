南拳媽媽 個個是Top Sales

2018年05月02日 04:11 中國時報 徐亦橋 報導

Folli Follie的REBEL RIVIERA系列肩背包，9490元。（Folli Follie提供）

南拳媽媽剛出單曲〈奇蹟〉，左起曹景豪、陳羽緁、洪言翔以寶藍配緋紅服裝配Folli Follie飾品與包款，大展歡樂氣息。（JOJ PHOTO攝）景豪（左）配戴BIG MOMENTS系列腕表1萬290元。羽緁（中）搭配BIG MOMENTS系列腕表1萬290元、PLAYFUL EMOTION系列項鍊1萬340元、AEGEN BREEZE系列耳環3090元、FASHIONABLY SILVER系列手環7190元、FASHIONABLY SILVER系列手鍊5490元、HEART4HEART COLORFUL系列肩背包5790元。言翔（右）配戴PERFECT MATCH系列腕表7290元。（男裝提供／CK CALVIN KLEIN、女裝提供／MARYLING）

Folli Follie的FF Bouquet系列玫瑰金項鍊，4090元。（Folli Follie提供）

南拳媽媽成軍14年，歷經多次改組，由剛求婚成功的元老彈頭，與陸續加入的洪言翔、曹景豪、陳羽緁組成。最近剛發新歌〈奇蹟〉，3位花樣男女受邀拍春夏新裝搭配Folli Follie配件，動作與表情默契十足；他們談初相識、曾當Top Sales的經驗，歡樂氣息感染整攝影棚。

機場初會 情誼快速累積

其實3人初見面地點是機場，「學長」言翔、景豪在不知情狀況下「被媒合」，想說「這女孩來幹什麼？」而「學妹」羽緁則是到機場「面試」，第一次緊張不已，當下覺得學長們帥帥的、不太好親近，她開玩笑說，心中其實是想：「Pick me！Pick me！」羽緁入團後，學長發覺學妹唱功穩健，學妹發現學長活潑、善帶氣氛，加上一場場海內外演出，快速累積好交情。

加入南拳媽媽後，3人都得到一個圓夢的機會，如景豪所說：「很知足，有更好的東西就去把握。」這次拍攝，3人對於運動混正裝、寶藍配緋紅很滿意，都說想要下手配件；順勢是聊起入行前當過Top Sales，言翔曾是精品店店員，動輒賣出上萬元牛仔褲，羽緁在選貨店上班3年，1件幾百元衣服，可推到讓同行幾個小女生買到1萬2000元，兩人都說，不違心賣東西，誠實是上策；但景豪入行前在樂器行，動輒3萬起跳，單價大勝，讓言翔笑說，早知就去賣iPhone了。

(中國時報)