2018年05月02日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

迪奧專業後台彩妝概念店。（迪奧提供）

迪奧經典五色眼影沁涼艷夏限量版#597，2450元（限量色）。（迪奧提供）

迪奧經典五色眼影沁涼艷夏限量版#367，2450元（限量色）。（迪奧提供）

邵雨薇手持首款刻字超特務粉底液出席迪奧專業後台彩妝概念店。（迪奧提供）

邵雨薇換夏日妝容，演繹最夯「土霧刺青脣」，除分享個人最愛是迪奧超完美特務粉底液，她也說，「迪奧輕透光礦物蜜粉餅」可以打亮、防曬、修容一次搞定，「任何角度自拍都可以自然發光，除了用在臉上，我還會用在鎖骨打亮，讓自己更性感。」

迪奧彩妝師公開展演邵雨薇脣妝tips，先以癮誘超模脣膏#549活力珊瑚為底，再疊擦狂賣近4萬支的迪奧癮誘超模染脣露夏妝限量新色#341輕甜荔枝，呈現霧感、微刺青般的染脣效果。

迪奧在台北忠孝SOGO獨家打造一站式訂製服務，只要預約就可體驗「時尚後台彩妝服務」、「專業客製修眉服務」、「量身訂製彩妝服務」、「一對一專業彩妝諮詢課程」、「客製化專業彩妝教室」、「獨家拍照列印服務」；除一系列彩妝教學諮詢外，更獨步全台迪奧專櫃，提供消費滿額即享的指定產品刻字服務，以及「獨家彩妝卡PhotoBooth」，讓彩妝迷試妝後，可以立即以照片記錄妝容與化法。

(中國時報)