蕭煌奇吳申梅 各擁香蕉芭樂粉

2018年05月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

SPORT b.閃電＆恐龍圖案手鍊，未定價。（SPORT b.提供）

身為同門師兄妹蕭煌奇和吳申梅，在鏡頭前默契演繹同款印花裝束，蕭煌奇穿SPORT b.印花襯衫4580元，吳申梅穿SPORT b.印花洋裝5980元。（JOJ PHOTO攝）

吳申梅坦言熱愛購物，一個月治裝費曾高達5、6萬元之多，只要購入新衣，就會出清衣櫃裡的衣服給身旁好友，穿SPORT b.藍色襯衫連身裙6280元。（JOJ PHOTO攝）

SPORT b.黃色T恤，2580元。（SPORT b.提供）

SPORT b.深藍色休閒鞋，未定價。（SPORT b.提供）

金曲歌王蕭煌奇本周末於台北Legacy開唱在即，目前還正加緊溫習歌詞中，透露將在台上接受歌迷們的即興點歌挑戰，並演唱一些之前鮮少表演的冷門歌曲。日前他抽空與同門師妹吳申梅一同拍攝本報時尚專題時，吳申梅更提前點唱一曲〈思念會驚〉，還說：「煌奇哥的作品很難唱，〈阿嬤的話〉我已經練很多年了，終於可以一口氣完成，現在就是〈思念會驚〉還沒辦法一口氣唱好。」

求好心切 專輯險難產

兩人在師兄妹的關係外，蕭煌奇更身兼吳申梅新專輯《咱攏要幸福》的製作人，這個均屬求好心切個性的組合還差點讓專輯難產，蕭煌奇笑著表示：「都要怪我自己，我不應該這麼嚴格，我好像影響到她了。」

堪稱熬過「魔鬼製作人」訓練的吳申梅，則表示希望能從蕭煌奇身上，學習到更多籌辦演唱會的功力，並曾模仿蕭煌奇在自己演唱會上發送「芭樂」給歌迷。她解釋到：「煌奇哥有一首歌叫〈我是香蕉〉，他在去年紅樓演唱會時送歌迷香蕉，因為我認識一個『芭樂王』，我就學煌奇哥送芭樂。」也讓蕭煌奇打趣講到：「可能申梅（錄音錄到）哭的時候，都會拿芭樂起來啃。」

穿著品牌T恤去錄音

鏡頭前，兩人穿上SPORT b.同花色裝束演繹兄妹裝束，互動中十分有默契，對於品牌不陌生的兩人，早已是VIP等級。服裝交由經紀人打理的蕭煌奇，表示喜歡品牌剪裁及材質的舒適性，時不時會穿著品牌的T恤去錄音室錄音，而每個月都會砸下大筆預算在治裝上的吳申梅，則偏好有女人味的裙裝，還自稱在妝容、造型完整的情況下才會出門，笑說：「我不想讓別人覺得有落差。」

而來自法國的SPORT b.，春夏男女裝系列亦由音樂元素延伸，以戶外音樂會為設計主題，運用隨性輪廓及鮮明色彩詮釋出澎拜的活力氣場。

(中國時報)