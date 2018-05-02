玉世家道法自然玉雕

墨玉與翡翠雕作「御」，不規則的黑白墨玉化身為翠鳥，栩栩如生，約738萬元。（玉世家提供）

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中國時報
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墨玉與翡翠雕作「喚春」，翡翠化身翠鳥和崖上的蘭花，約468萬元。（玉世家提供）
墨玉與翡翠雕作「獨領風騷」，黑玉為山崖，翡翠則化身傲然挺立山崖的綠樹，別具意境，約186萬元。（玉世家提供）
白翡與翡翠雕作「突圍」，玉色不規則的白翡化身仿舊竹編花瓶，約186萬元。（玉世家提供）

玩賞玉石翡翠的樂趣，就在於每塊玉石都不一樣，都是渾然天成、各異其趣，所謂「道法自然」，正是這個道理。延續玉石玩賞的深刻體悟，玉世家JADEGIA推出20幾件「道法自然」系列的翡翠擺件作品，融入中國水墨畫、庭園山水、玉雕和道學禪意，比起玩賞翡翠珠寶更有趣。

猶如玉石雕刻的八大藝術一般，玉世家打從3年前就與一群藝術團隊合作，將玉石原礦雕琢成壯麗的山水，或是秀麗的花鳥，迄今累積近20件作品，還未正式問市，就有多件已蒙藏家收藏。

玉世家董事長鄭勝琦指出，玉石玩賞講究意境，隨著心情的不同，玩賞玉石的領會體悟也會不一樣。以大家熟知的國寶「翠玉白菜」為例，玉石顏色的分布濃淡不均，反倒給了玉石藝匠靈感，雕琢成舉世聞名的曠世巨作，同樣的，「道法自然」系列也是如此，根據每塊翡翠原石獨特的形體、色脈，發想雕琢成為案上的山水庭園，或是立體的花鳥水墨。

最有趣的是，翡翠上的瑕疵、黑點或雜質，有時反倒成為作品上最美麗的亮點，例如一尊整塊紫翡翠上，竟有兩塊小紅翡，若是將紫翡做成飾品，只能割捨掉紅翡棄之不用，但玉雕家卻將兩顆紅翡分別雕成佛陀眉心的朱砂和飛龍的眼睛，化瑕疵為驚喜，別具禪意。

(中國時報)

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