2018年05月02日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

7-11六福客棧快樂包粽組，傳統北部粽工法製作，搭配六福客棧經典叉燒包，499元，粽子2入、叉燒包5入。（7-11提供）

萊爾富特別推出「大甲王記荷葉石板烤肉粽」作法減少鹹度，69元。（萊爾富提供）

萊爾富「養心茶樓－養心健康雙寶粽」，以八寶鹹粽搭配3顆紫米豆沙甜粽，6入525元。（萊爾富提供）

全家點點心豬仔流沙包，以鹹蛋黃加上乳製品調和的餡料，7入599元。（全家提供）

萊爾富「狀元油飯頂級干貝粽」，以烹調方式獨門為名，6入445元。（萊爾富提供）

全家「得意生活櫻花蝦三色米糕粽」，上鋪櫻花蝦、珠貝絲等上等食材，3入218元。（全家提供）

超商端午節預購首波開跑中，據超商業者統計發現，近幾年民眾在選購粽品時，依然偏好傳統名店經典、多口味的綜合組，並以高級海陸食材等方向，偏好價位從259元到599元，趁著佳節吃得好一點，犒賞自己的胃。

摘星招牌菜 變身東坡肉粽

7-11今年名店團購的品項數也增加25%，除再推去年賣破上萬組、成粽類榜首的「呷七碗道地傳統肉粽」外，今年更增加「立家人氣綜合粽」（南北粽+湖州粽），及由六福客棧最熱銷的叉燒包、北部粽創新組成的「六福客棧快樂包粽組」；同時強打銷量逐年成長、單顆破百元的高價粽，像大億麗緻酒店今年再升級的「台南大億麗緻干貝松阪帝王粽」等，預計能帶動整體業績成長1至2成。

全家獨家與亞都麗緻天香樓合作，引進摘星招牌菜「東坡肉」延伸而來的「天香東坡肉粽」，嚴選肥瘦比例適當的五花肉，並佐以紹興酒與數十種香料；及搭配醬香油飯、紅米油飯的創意粽「櫻花蝦三色米糕粽」。

創意荷葉粽 單人首選

萊爾富以養心茶樓、狀元油飯、鬍鬚張等名店粽打頭陣，其中首度與蔬食港式飲茶「養心茶樓」獨家合作，推出限定「養心健康雙寶粽」、「野米八寶鹹粽」、「紫米豆沙甜粽」等，讓素食者也能盡興品嚐。此外，因應單身人口逐年增長，特別推出「大甲王記」創意荷葉粽的單入販售，單人也能輕鬆購買。

OK的冰品粽「福氣冰粽—黑糖紅豆奶皇冰粽」，清甜不膩的口感，是去年點心粽第3名；更推出獨家冰粽口味：「蔓越莓水果冰晶粽」、「地瓜抹茶冰粽」，有別於傳統紅豆泥冰粽，加入地瓜泥餡料，微甜清爽，非常適合春夏享用。

(中國時報)