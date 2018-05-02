楊冪、李珉廷狂帶貨

李珉廷日前出席電影試映會時，即以一身褲裝搭配Vivienne Westwood本季主打之Alex Bag肩背包，率性有型。（CFP提供）

友善列印
中國時報
報導
MICAHEL Michael Kors Sloan Editor藍白拼接肩背包，1萬6200元。（MICAHEL KORS提供）
LULU GUINNESS惡作劇之吻系列桃紅手提小包，1萬7800元。（LULU GUINNESS提供）
Vivienne Westwood Alex Bag小款肩背包，1萬4900元。（FitFlop提供）
被譽為「帶貨女王」的楊冪，於鏡頭前優雅演繹MICAHEL Michael Kors全新Sloan Editor粉膚色雙層肩背包。（MICAHEL KORS提供）

被母愛光輝籠罩的5月，是家人犒賞母親或是媽媽犒賞自己的好時機，一只百搭的萬元輕奢小包，令媽媽們也能輕鬆享受被愛環抱的時尚溫度。

被譽為「帶貨女王」的楊冪，即多次背上MICAHEL Michael Kors最新Sloan Editor包款，撩動女人們的購物慾。採用光滑牛皮的大容量雙夾層，加上可拆卸、調整的肩帶，均為包款增添實用性，因應春夏推出的色塊拼接設計，自視覺上帶出優雅質地。

而韓星李秉憲老婆李珉廷，也在日前出席電影試映會時，以一身褲裝搭配Vivienne Westwood主打之Alex Bag肩背包，示範小包的率性穿搭。這只由品牌2000年時裝秀上皮帶延伸出的包款，以似二手硬件的設計凸顯出十足個性，藉由龐克女王之手，彷彿喚醒了每個女人心中潛藏的大膽冒險心。

玩心十足的英國設計師品牌LULU GUINNESS，則運用招牌紅脣圖形，為包款融入一絲俏皮。本季推出的「惡作劇之吻」系列，即如同包名般，將袋口加入撞色脣印設計，在開闔間為母親獻上溫暖的驚喜之吻。

(中國時報)

超商力拚獨家名店粽 電信業首推一號多機方案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。