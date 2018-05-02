2018年05月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

MICAHEL Michael Kors Sloan Editor藍白拼接肩背包，1萬6200元。（MICAHEL KORS提供）

LULU GUINNESS惡作劇之吻系列桃紅手提小包，1萬7800元。（LULU GUINNESS提供）

Vivienne Westwood Alex Bag小款肩背包，1萬4900元。（FitFlop提供）

被譽為「帶貨女王」的楊冪，於鏡頭前優雅演繹MICAHEL Michael Kors全新Sloan Editor粉膚色雙層肩背包。（MICAHEL KORS提供）

被母愛光輝籠罩的5月，是家人犒賞母親或是媽媽犒賞自己的好時機，一只百搭的萬元輕奢小包，令媽媽們也能輕鬆享受被愛環抱的時尚溫度。

被譽為「帶貨女王」的楊冪，即多次背上MICAHEL Michael Kors最新Sloan Editor包款，撩動女人們的購物慾。採用光滑牛皮的大容量雙夾層，加上可拆卸、調整的肩帶，均為包款增添實用性，因應春夏推出的色塊拼接設計，自視覺上帶出優雅質地。

而韓星李秉憲老婆李珉廷，也在日前出席電影試映會時，以一身褲裝搭配Vivienne Westwood主打之Alex Bag肩背包，示範小包的率性穿搭。這只由品牌2000年時裝秀上皮帶延伸出的包款，以似二手硬件的設計凸顯出十足個性，藉由龐克女王之手，彷彿喚醒了每個女人心中潛藏的大膽冒險心。

玩心十足的英國設計師品牌LULU GUINNESS，則運用招牌紅脣圖形，為包款融入一絲俏皮。本季推出的「惡作劇之吻」系列，即如同包名般，將袋口加入撞色脣印設計，在開闔間為母親獻上溫暖的驚喜之吻。

(中國時報)