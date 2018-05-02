電信業首推一號多機方案

2018年05月02日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Apple Watch Series 3GPS+行動網路版可打電話、發簡訊，還可播放Apple Music 4500萬首歌曲。（Apple提供）

Apple Watch Series 3將於4日開放預購、11日開賣，最大不同是其中GPS+行動網路版的使用者即使iPhone不在身邊，一樣能打電話、收發訊息、使用APP。國內包括中華、遠傳、台灣大及亞太電信將推出能讓手機、手表共用通話分鐘數與上網傳輸量的「一號多機」新服務。

Apple Watch Series 3 GPS+行動網路版內建eSIM，須搭配4G行動網路才能使用完整功能，用戶須先將iPhone更新至iOS 11.3、Apple Watch Series 3 GPS+行動網路版為watchOS 4.3。

中華電信有3種方案，原大4G購機用戶延長合約6個月即可加購手表；iPhone與手表組合購機資費，以及單購手表方案；台灣大主打新申辦One Number服務，最低月付199元起，8月底前申辦免300元設定費，再享前6個月免月租優惠；遠傳攜碼/續約1399方案，Apple Watch Series 3 GPS+行動網路版0元帶回家；亞太電信手表加值服務設定費300元，月租199元，8月31日前申辦，享免設定費及前6個月加值服務月租免費。

(中國時報)