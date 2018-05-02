2018年05月02日 04:10 中國時報 周志仁

我愛去哪裡就去哪裡，你管得著嗎？不想買票？看吧！看罷！要你買張票，你就推三拖四。我有錢，我給你錢，你去買。對！南部，往南，北部沒有親人啊。你管我要去找誰？你以為我離家出走只是使性子，找一找親戚以後終究會回來嗎？不！這回絕不！高雄很大，我有錢，隨便租一間房，你找也找不到。

天氣很熱。我晃了晃頭顱，雙眼依仍淒迷，不知道要聚焦在哪裡。鐵軌上方的熱氣鼓漲成的氤氳，老舊月台上候車亭日式屋簷拱狀瓦片的灰白，遠處高樓玻璃牆面映射的強光，都……都怎麼了？不知道！不知道要如何形容。再過去？再過去就看不清楚了。月台上的椅座空蕩蕩。太陽很毒，沒有人會坐在那裏，又不是要烤屁股！我坐入椅座內，條狀的木板真的很燙。你提著兩包物項站在椅側的樣子很可笑，什麼年代了，還有人用家樂福的大塑膠袋裝行李！行李？我的行李被裝在廉價的塑膠袋裡？

「你也想把我像行李一樣裝入賣見笑的塑膠袋內丟掉，是不是？」我很憤怒。你說沒有。怎麼沒有？多少年了，多少次了，你不是都嫌棄我嗎？

「嘿，你還敢嫌棄，也不想想自己的身份，小學的工友。」我大聲說，你不發一語。月台上的人都看著你被罵。你活該，誰叫你賺沒幾分錢，還敢去茶店仔吃摸摸茶。別想否認，否認也沒用！

「工友老嚴六七十了，他老婆十六七，你們去他家打麻將？是真的打麻將嗎？」我說，你還是不發一語。你以為不發一語，裝可憐，別人就會同情你嗎？不可能！你看，月台上的乘客都不信你、鄙視你，盯著你。我也盯視你，鄙視你、不相信你。真希望目光能殺人，每次你去茶店仔、去老嚴家，我就想殺了你。工友哪，哪配得上我是千金小姐？嫁給你，你還嫌棄！

凝眼注視南北兩側視野的盡頭，鐵軌都纏綿在一起了。纏綿在一起了，原本是平行的，可因為錯覺，就可以纏在一起了。是啊，我也曾經想過與你纏纏綿綿過一生，嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，我原本已經認命。「耕者有其田」薄薄的一頁命令把父親一輩子辛勤墾荒山林而得的廣闊土地剝削了，他不認命只好賠上自己的性命，也賠上女兒的婚姻，我怎能不認命？可你的薪水未免太寒傖，雙親未免太佝僂，弟妹未免太過於飢餓。我根本不想嫁人，不，是不想嫁你。可既然嫁了，我就認命了。不！是不認命，是不願你認命。

「阿信如果能夠起厝，我就送他整屋子的家具。」那一回在龍眼採收的季節，娘家哥哥當著所有傭工的面，說。語意很豪邁，語味則很酸，你卻只能嘿嘿尷尬的傻笑。是啊！家無恆產，連住屋的地都是向鄰居商借的，哪可能買地且起造新屋？

我不願你認命，你若認命，我們就真的沒臉了！於是我開始攢錢，寧願三餐以鹹死人的豆醬湯配著番薯籤飯吃，寧願出去打零工，甚至你說要炸油條、饅頭賣早點，我都願意凌晨三點起床！可才賺了點錢，你怎麼就去摸摸茶呢？沒有？不要一直說沒有！大兒子當校長二兒子是廠長三兒子還是醫生，都沒用，只會和你一個鼻孔出氣。三兒子說我得了老人癡呆症，會胡思亂想，他哪知道那是他出生以前的事，他怎能斷定那些是事實，那些是胡思亂想？他當然不願意承認自己的父親是色鬼！

火車進站了，「色鬼！你不准上車。」我倏然站起，指著你的鼻子說，然後飛身撲向車門，眼角餘光瞥見你一臉錯愕。當然不許你上車，我要去流浪啊。你忽然跑起來，脫出我的視野。

看吧！多無情！結褵四十年，我說不准上車，你就真的丟下我，還用跑的離開！可我還年輕貌美的時候，你為什麼千里迢迢北上萬華來求我回家？我帶著三兒子，才四歲，我捨不得他啊，離家出走也擱不下他。可帶在身邊是個累贅，去應徵工廠女工、富豪家幫傭，老闆看見他就臭著臉。

累了一天，我拖著萬斤重的步伐走回姊夫的家。你坐在門口處，夕陽餘暉順著街道兩側大樓的間隙照過來，曬滿你的左臉頰。心頭的沉重讓我看見你，看見滿臉紅光的你，不自覺感到一絲溫暖。可我刻意視若無睹，拉著兒子直上姊夫家窄隘的、無法直起身的天花板上的臥鋪。

姊姊隨即上來了。沒找到工作吧！她問，我點頭。

回去吧！阿信都來了。

不回去。我說。現在不回去將來就回不去了。姊說。

回不去我也會付給妳伙食費和房租。我憤憤的說。

姊笑了，說，個性還是這麼倔強。

我哪有倔強？阿姊，妳不知道啦，他家明明是窮鬼，吃飯還是像大戶人家，公婆先吃，男人先吃，輪到我吃時哪還有甚麼能吃？我說。

我知道，可是女人嫁了丈夫，哪還有倔強的本錢？姊說。

是呀！是沒有本錢了，於是我只能不情願的搭著平快車骷髏骷髏顛回南部。可是我從此不認這個姐姐，我落難了，卻不幫我。

平快車很慢，一圈紅陽在綠油油嘉南平原的盡頭總也不落下，三兒子好奇的凝視窗外。我把中午吃便當時故意留下來的半顆滷蛋遞給他，順手抹抹火車過山洞時留在他額頭的煤灰。

一個便當三個人吃，妳只吃滷蛋，還留半個給他，一定很餓吧。阿信說。

你管我餓不餓？平日我甚麼時候不餓？餓死了，你不是最高興嗎？可以去……我忍住後面的話。

不行！餓死了，爸爸就沒有媽媽了。三兒子突然接口說。

不合邏輯的一句話，惹得你我都笑了。

你輕輕擰了擰兒子瘦瘦的私頰，說：她不是我媽媽，是……老婆啦！

（待續）

(中國時報)