大佛拈花 2018地球心靈文化節－讓怨仇和解 社會回歸秩序

2018年05月02日 04:10 中國時報 王金平 （前立法院院長，「 和解台灣.和平地球」推動委員會榮譽主委）

洪啟嵩老師在印度菩提迦耶畫大佛。圖片提供／台灣覺性地球協會

大佛拈花-2018地球心靈文化節

來台灣觀光的客人總是讚美地說：「台灣最美的風景是人」，自民國38年政府撤退來台，台灣社會開始在族群的融合上磨合，經過一個世代三十年的時間，差不多已形成一個和諧的社會。證諸民國六、七十年代，外有中共壓力，國際孤立；在國內無天然資源的環境下，我們開創出「經濟奇蹟」；到了李登輝總統經民選而擔任台灣總統後，完成了政治上的「寧靜革命」。證實了台灣人處事善良、理性、務實、苦幹的形象。

然而十分遺憾的是，近二十多年來，台灣經過三次政黨輪替，稱得上是主權在民的國家，然而台灣好不容易結束一元體制，卻在省籍對立與藍綠對抗下，遲遲無法建立公共領域的多元性，成為一個無共識無交集的社會。

分裂的台灣無力因應大陸的崛起，今天我們內部因立場不同，相互仇視、分裂、對立，藍綠分裂下的台灣人，是政治的台灣人；與生活上真實的台灣人，有很大落差，今天執政的人講我們要團結，我們希望就從如何建立一致對外，對中國大陸如何用智慧周旋，唯有自家兄弟不再鬩牆，才能外抗其侮。

「大佛拈花．台灣微笑」這活動是希望藉由大佛促進人內心的平和，和由大佛的慈悲下放心中的不平，佛陀拈花微笑，是人類有史以來最美的印記，那種發自於慈悲、無我的心靈所展現出來的微笑，自然讓人感受到寧靜和諧之美，深入每一個人的心田，讓怨仇和解、讓社會回歸秩序；人間重現溫暖。

相傳佛祖在靈山會上，拈花示眾，大眾都不曉其意。惟有佛的大弟子迦葉尊者，從佛陀的拈花微笑裡，頓時體會到了宇宙人生最神聖的真諦。他情不自禁地發出會心的微笑。於是，釋迦牟尼將花交給迦葉，囑告他說：吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳之旨，以心印心之法傳給你。

釋迦牟尼佛祖在大庭廣眾之下，像這樣一言不發，只是帶著他那不動聲色的微笑，從容不迫，寧靜安詳，其中微妙究竟何在？

其實，釋迦牟尼這裡所傳示的，正是一種無言的心態－－一種至為安詳、靜謐、調和、美好的心態，這是不能用任何語言和行為來打破的。這種心態純淨無染，無欲無貪，坦然自得，樂觀自信，無拘無束，不著形跡，不可動搖，與世長存。所以迦葉與佛祖在靈山會上心心相印，僅只拈花微笑而已，沒有任何其他的表示，但一切盡在不言中，此時無聲勝有聲。佛說：「拈花有意風中去，微笑無語須菩提。念念有生滅四相，彈指剎間幾輪回。」釋迦牟尼最後對迦葉所囑咐的話，也正好是對這種心態的最好證明。

(中國時報)