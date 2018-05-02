2018年05月02日 04:10 中國時報 衣若蘭

小娃： 媽咪那天早晨催趕你出門上學，因為我急著要去台北，為小朋友的健康請命。

到了行政院門口，外頭好多架拒馬，上面纏有刺刺的鐵絲網，著實嚇人。所謂的「拒馬」，就是一種路障，用來阻絕別人通過。妳一定會問我：「為什麼不讓人家過去呢？」媽咪其實也不知道，剛開始以為附近有什麼危險狀況，後來才發現這個是用來隔絕環保團體與我們幾位瑞芳居民的。

媽咪記得小時候第一次近距離看到拒馬，是國中的時候。有一天揹著沉重的書包擠公車，車子在國父紀念館附近塞了超過半小時，動都沒動。我忍不住下車，準備徒步走回忠孝東路底的家，當時天黑了，我誤入某個巷道，看似催淚瓦斯的東西排排站，當然也有烏鴉鴉的拒馬和警察。而在那一年，台灣終於解嚴。以後有機會再慢慢告訴妳什麼叫做「戒嚴」與「解嚴」，以及我對此事的體悟。

妳可能會問我，「那他們擋住了，過不去，妳們怎麼辦? 」我們最後只好站在斑馬線上舉行「撤回深澳燃煤電廠」的記者會。環境保護應該是政府理應做到的，現在卻搞得我們大老遠來官府陳情，在拒馬外面表達燃煤對環境與空氣污染的憂心。你覺得到底誰應該被保護在拒馬內呢?

妳的同學來陳情的現場了，我打從心裡佩服他和他爸爸的勇氣，我稱他是英雄，他說自己是瑞芳的「火箭」。妳一定很羨慕他吧。

媽咪在那裏沒有吶喊，沒有推擠，更沒有叫罵。我站在拒馬前唸了一首寫給小琪阿姨的詩，題目叫做：「天堂」。我沒有武器，也沒有拳頭，但我有保護妳和其他小朋友的堅定意志力。

(中國時報)