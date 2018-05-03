台北市長提名迫在眉睫！綠軟硬兼施 逼柯P就範

2018年05月03日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨2日公布台北市長初選民調，丁守中民調勝出將代表國民黨參選。 （鄭任南攝）

民進黨選對會昨討論台北市長選舉布局，台北市長柯文哲「不受控制」的作風，讓選對會「整顆頭抱著燒」；從選對會前晚密會柯P，至周三民進黨團總召柯建銘上廣播受訪、選對會出席成員「一半以上」支持自提人選，台北市黨部主委黃承國甚至喊出沒有禮讓空間，顯然民進黨與柯P已到最後攤牌時刻，民進黨祭出「黑臉」策略步步進逼，要柯P點頭合作。

國民黨台北市長人選已出爐，民進黨是否與柯文哲繼續合作？黨內雜音不斷，兩股勢力不斷拉扯，已讓民進黨提名陷入困境。

放話不禮讓 威脅連任難

與柯P關係向來不錯的柯建銘在廣播節目中說，如果民進黨自提人選，柯P要選上的可能性就不高了。

昨午選對會尚未開始，名嘴周玉蔻就先爆料黃承國將開第一槍，主張不再禮讓柯，黃承國受訪時亦說，「我覺得沒有空間禮讓了，反彈聲音太大了」。外界認為，民進黨「警告」柯P意味濃厚。

據了解，選對會昨天開會時，支持自提人選的成員有備而來，拿出某立委自己做的民調指出，民進黨支持者有近7成支持黨自提人選，行政院祕書長卓榮泰、行政院發言人徐國勇，及立委蘇治芬、黃承國等超過一半以上成員，力挺民進黨應自提，蘇治芬更是建議黨直接提名姚文智。

群情激昂之下，選對會召集人陳明文當場分析，要大家看事情要從多個角度去思考，「民進黨要怎麼贏比較重要」。其他人才冷靜下來。

未料，民進黨發言人鄭運鵬在轉述會議結論時說，選對會召集人林錫耀、陳明文、黨祕書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國等四巨頭已在周二晚拜會柯文哲。但雙方談了什麼，鄭運鵬僅表示這是基於尊重與禮貌，告知民進黨依照規畫時程，展開台北市長提名策略的討論，柯文哲表達完全尊重民進黨機制的啟動及可能決定。

鄭運鵬也強調，選對會將徵詢、拜會已表達參選意願的姚文智、呂秀蓮、蘇煥智等人，並將徵詢的內容，提報選對會參考，兩周內做出提名策略的決定。

密會談提名 留聯手空間

黨政人士認為，柯文哲上次當選，完全靠綠營基本盤力挺，但民進黨這次基層多數不再挺柯，黨內有意參選者又無強棒，加上執政不力，若不跟柯聯手，國民黨可能重返執政，只是柯越來越難受控制，提名人選迫在眉睫，林錫耀、洪耀福、陳明文、黃承國等人密會柯，昨天黨內又頻頻釋放「自提人選」訊息，無非是想給柯壓力，柯若想連任，不得不談合作。黨中央為阻藍營拿回北市，傾向禮讓柯P。昨選對會中英系、菊系、府高層核心等成員皆未出席。據了解，洪耀福昨晚至官邸向黨主席蔡英文報告北市布局進度，但相關人士強調，這是例行會面。

(中國時報)