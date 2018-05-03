永遠的孫叔叔 一路好走！人生謝幕 享壽87歲

2018年05月03日 04:11 中國時報 林淑娟 、 陳志祥 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

2018年5月1日晚間9點56分，我們永遠的老朋友孫越在人生舞台謝幕，享壽87歲！留給大家的，是他電影中百變的角色、電視裡爽朗的歌聲、和小朋友說故事時的笑語、做公益時感性的身影，誠如他一生摯友張小燕在臉書上PO的一個「痛」字，孫叔叔也是台灣這一代人，無法抹滅的記憶！

孫越的一對兒女孫向竹、孫向瑩2日以簡訊回覆：「各位關心爸爸的朋友：家父已於1日晚上9點56分在家人的陪伴下安息主懷。爸爸走得很平安，在他生前的囑咐下，不希望驚擾大家，在牧師長老的陪伴，我們已在今天下午辦完後事，另外將會有一個追思紀念會來懷念爸爸，時間地點另行敬告，謝謝大家。 孫向竹 孫向瑩 敬上。」

告別病痛 昨火化安厝慈恩園

家人在聲明中表示，孫越安詳病逝於台大醫院，已在昨天入殮、火化，安厝慈恩園。台大代家屬轉達，感謝各界連日來對孫叔叔的關心與慰問，家屬已在牧師協助下處理完後事。各界對孫叔叔的追思儀式將委由基督教藝人之家、宇宙光全人關懷機構、救世傳播協會、好消息頻道、基督教救助協會及董氏基金會等6團體統籌處理。

總是傳遞正面能量的孫越，其實飽受病痛所苦，心臟裝有4個支架，曾切除右肺葉，受慢性阻塞性肺病（COPD）之苦多年，一年常因肺部感染住院好幾次。他在公共場合必須戴口罩、不與人握手避免感染，每天須至復健中心呼吸治療、讓物理治療師拍痰。

今年3月孫越因總膽管結石發炎及消化道急性出血合併感染，住進台大，4月9日驚傳因肺阻塞急性發作，引起敗血性休克併呼吸衰竭，插管緊急轉送加護病房醫治，病情一度受到控制，但最後仍因敗血症合併多重器官衰竭辭世。

投身公益 人生美好仗已打過

孫越投身公益近40年，早就看開生死，他常說：「把每一天當做最後一天，過好每一天的話，哪一天結束都沒關係。」

這些年來，他動過心臟、肺腺癌等數次重大手術，豁達的他認為，人生美好的仗已打過，早就樂觀準備好隨時迎接死亡，因為他清楚死後會去哪裡，對於上帝的安排欣然接受，也早就備妥遺書。儘管如此，「永遠的孫叔叔」離開，仍帶給大家無限哀傷和不捨。

(中國時報)