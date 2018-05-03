斷交源頭在兩岸 鐵的事實！蔡政府2年丟3友邦 歐鴻鍊籲面對現實

2018年05月03日 04:11 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

多台斷交後，誰是下一個？圖為蔡總統2016年就職後，在總統府會見布吉納法索總理一行。（摘自蔡英文臉書）

蔡政府2年斷3個邦交國，台灣首位本省籍前外長歐鴻鍊昨表示，斷交事件的問題源頭是兩岸政策，是「鐵的事實」，再度驗證「兩岸政策高於外交政策」，類似情況也會不斷出現。至於接下來哪些邦交國須「警戒」？歐鴻鍊指要留意非洲布吉納法索。國政基金會外交及國防組召集人、前立委林郁方提到海地、宏都拉斯；前駐海地大使楊承達認為，北京可能會先挑人口多、國土大的國家。

布吉納法索 恐是下一個

國家政策研究基金會2日舉行「斷交出現骨牌效應了嗎？」記者會，歐鴻鍊表示，大陸外長王毅先前提到，9月有非洲論壇，希望到時候沒有一個國家缺席，能照一張「全家福照片」，但先前蔡總統出訪非洲卻只到史瓦濟蘭，其實布吉納法索更重要，它與瓜地馬拉是我邦交國中唯二人口超過千萬的，但布國卻沒讓我們去，看得出可能會出問題。

身為中華民國首位西語專家、拉美通的外長，歐鴻鍊說，面對3個國家與我斷交，有人呼籲不要陷邦交國數字迷思，認為非邦交國實質關係更重要，「但守不住邦交國，可守住非邦交國的實質關係嗎？」連非邦交國辦事處名稱都改了，若要談實質經貿關係，馬政府和新加坡、紐西蘭簽自貿協定，蔡政府上任後，原來說要簽的都停了。歐鴻鍊認為，應看清楚外交和兩岸關係的密切性，不面對現實會愈陷愈深。

友邦要金援 難阻開獅口

兩岸關係也影響友邦金援需求。楊承達指出，大陸提供31億美元貸款給多明尼加，其實近10年來大陸對各國、特別是非洲想擴展影響力，提供大量貸款從事基礎建設，之前對加納提供130億美元。現在兩岸關係不好，「對友邦來講，也許原先資金需求沒那麼大，但他們知道兩岸情況後，很難阻止他們對我們提類似要求」。楊舉例，海地總統即將訪台，外長已先來，肯定會有要求，不是已談好的項目，金額也會是天文數字。

邦交國變少 預算卻激增

至於有聲音認為「邦交國少了，反可省下預算」，林郁方認為不然。他舉例，今年外交機密預算比去年多4倍，從4億多台幣變17億多。

另外，我方在斷交前給多明尼加10億台幣裝備，是由國防部埋單，送出去的有的不見得是外交部埋單，直升機、悍馬車是國防部資產。

(中國時報)