陸媒稱王岐山「出面重擊台獨」

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中國時報
／綜合報導

多明尼加1日與台灣斷交，兩岸再起波瀾。大陸國家副主席王岐山當天就在北京會見多明尼加外長瓦爾加斯。《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」昨刊文稱，一中原則是國際社會共識，王岐山的出面，給某些「台獨」分子沉重打擊；大陸外交部發言人華春瑩昨則表示，中多建交符合兩國人民長遠利益，理所當然，天經地義，光明正大，扯不上什麼誘迫和交易。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」2日刊登「王岐山出面重擊『台獨』」文章指出，王岐山1日在中南海會見多明尼加外長瓦爾加斯，大陸國務委員兼外長王毅也參加會見。兩位國家領導人出面，瓦爾加斯「面子不小」。

文章稱，就任大陸國家副主席一個多月以來，王岐山最主要的一類工作就是會見訪華外國政要。此次中多建交，將為大陸和拉美的整體合作注入新的動力，開闢新的空間；同時證明，堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，給某些「台獨」分子以沉重打擊。

中共黨媒《人民日報》海外版昨刊登「中多建交意義深遠」文章指出，中多建交，讓民進黨當局遭到再次上台以來的第三次「斷交」打擊，在茫然失措的同時，他們又一次玩起「委過於人、製造悲情、煽動對抗」的「甩鍋」把戲，誣衊多明尼加與大陸建交是別有企圖。

文章稱，多明尼加承認和承諾恪守一中原則，不設任何前提條件地同中國建交，是為了自己發展和本國人民的福祉，是新時代中國地位和作用上升的必然，符合國際法和國際關係基本準則，並不是台灣民進黨當局所說的「挖牆腳」。

大陸外交部發言人華春瑩2日強調，中多建交「完全符合國際法和國際關係準則，符合兩國人民的根本和長遠利益，理所當然，天經地義，光明正大，扯不上什麼誘迫和交易。」

(中國時報)

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