陸打組合拳 示警懸崖勒馬

2018年05月03日 04:11 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

大陸涉台學者表示，大陸與多明尼加建交，毫無疑問與最近一段時間台灣內外局勢發展有關，包含賴清德等台獨分子的挑釁，及美國打「台灣牌」等，大陸最近打出的是一套「組合拳」，既有最高領導人政策上的莊嚴宣示，也有軍事上的實彈演練和繞島飛行，在外交上的出手，都不是空穴來風，指向性不言而喻。

多明尼加1日閃電宣布與台灣斷交並與大陸建交，廈門大學台灣研究院院長李鵬2日受訪表示，從軍演到建交，這是大陸一套「組合拳」，但大陸的對台思維並沒有改變，仍一以貫之，大陸希望能夠繼續維護台海地區的和平穩定，不希望看到台海地區發生危機；但是最近台灣諸如賴清德變本加厲地進行台獨挑釁，蔡英文當局既沒意願也沒能力進行約束，反採默許縱容態度。

李鵬表示，台獨勢力錯估形勢，以為可利用當前陸美關係的困難推進台獨進程，蔡英文當局也想「火中取栗」，借助美國來對抗大陸，抗衡來自大陸的壓力。這些迫使大陸不得不亮劍，出手進行震懾，其根本出發點還是警示台灣內部「台獨」勢力要懸崖勒馬，蔡英文不要誤判形勢。他並稱，如果台獨勢力和蔡英文當局不收手，相信大陸「組合拳」的力度還會加大。

年底台灣地方選舉到來，大陸此刻出手，會否擔心今年選舉結果出現對大陸不利的影響？李鵬說，他相信台灣多數民眾應該很清楚蔡英文上台後兩岸關係惡化的根本原因在哪裡，民進黨想利用斷交事件煽動民粹來獲取選舉利益越來越難，大陸會一如既往地擴大兩岸民間交流，爭取台灣民眾對兩岸關係和平發展的支持，盡可能降低民進黨炒作空間。

(中國時報)