懲罰賴清德「台獨說」之外！吳子嘉台助攻貿易戰 惹怒北京

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

多台斷交，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，北京採懲罰性行動，打臉蔡總統風光完成非洲訪問，另方面也懲罰賴揆「務實台獨工作者」碰觸北京紅線說法。他認為陸美科技產業戰，台灣跟進，「這才是中方憤怒的大事」。

吳子嘉指出，斷交是北京懲罰三件事，首先是蔡總統才剛完成非洲外交行，風風光光回來，砍掉一個邦交國讓蔡與新外長吳釗燮沒面子；其次，衝賴清德台獨務實工作者說法，具體顯現賴揆碰觸北京紅線。

第三，陸美科技產業戰到達新高點，美商務部禁止美商供應關鍵零組件給中興，台灣聯發科跟進，因此這是延續川普政府針對「中國製造2025」政策，給予新一波攻擊。

吳強調，陸美科技產業大戰，台灣被迫跟進，這才是中方憤怒的大事，多明尼加斷交是「微不足道的懲罰」。

對蔡總統反應，吳子嘉說，蔡英文對斷交最嚴重回應是北京改變現狀，但她還是維持現狀。相較扁從前對斷交是宣布一邊一國，搞台獨，蔡相對無感，斷交其實是象徵意義遠大於實質意義。

至於賴揆台獨說，吳認為，賴清德未來不會加碼，但他內心應很爽，確定台獨領導人地位，從近期民調看，未來他與小英路線會漸行漸遠。

昨日面對外界指台多斷交，是大陸藉此教訓行政院長賴清德的「台獨說」，賴揆昨表示，「併吞台灣是中國國策，也是他們的陽謀，面對邦交國被挖或台灣被打壓，希望朝野能團結。」

賴揆指出，「多年來中國積極在國際上封鎖台灣生存空間，也挖台灣邦交國，這些都不是一日的事情，希望朝野能團結，因為邦交國被挖或台灣被打壓，影響的是台灣整體利益，希望國人支持政府，共同面對中國步步進逼。」

(中國時報)