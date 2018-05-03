懲罰賴清德「台獨說」之外！吳子嘉台助攻貿易戰 惹怒北京

吳子嘉認為，美調查中興、華為，向中興下達7年零組件禁令，台灣被迫跟進，讓北京相當憤怒。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

多台斷交，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，北京採懲罰性行動，打臉蔡總統風光完成非洲訪問，另方面也懲罰賴揆「務實台獨工作者」碰觸北京紅線說法。他認為陸美科技產業戰，台灣跟進，「這才是中方憤怒的大事」。

吳子嘉指出，斷交是北京懲罰三件事，首先是蔡總統才剛完成非洲外交行，風風光光回來，砍掉一個邦交國讓蔡與新外長吳釗燮沒面子；其次，衝賴清德台獨務實工作者說法，具體顯現賴揆碰觸北京紅線。

第三，陸美科技產業戰到達新高點，美商務部禁止美商供應關鍵零組件給中興，台灣聯發科跟進，因此這是延續川普政府針對「中國製造2025」政策，給予新一波攻擊。

吳強調，陸美科技產業大戰，台灣被迫跟進，這才是中方憤怒的大事，多明尼加斷交是「微不足道的懲罰」。

對蔡總統反應，吳子嘉說，蔡英文對斷交最嚴重回應是北京改變現狀，但她還是維持現狀。相較扁從前對斷交是宣布一邊一國，搞台獨，蔡相對無感，斷交其實是象徵意義遠大於實質意義。

至於賴揆台獨說，吳認為，賴清德未來不會加碼，但他內心應很爽，確定台獨領導人地位，從近期民調看，未來他與小英路線會漸行漸遠。

昨日面對外界指台多斷交，是大陸藉此教訓行政院長賴清德的「台獨說」，賴揆昨表示，「併吞台灣是中國國策，也是他們的陽謀，面對邦交國被挖或台灣被打壓，希望朝野能團結。」

賴揆指出，「多年來中國積極在國際上封鎖台灣生存空間，也挖台灣邦交國，這些都不是一日的事情，希望朝野能團結，因為邦交國被挖或台灣被打壓，影響的是台灣整體利益，希望國人支持政府，共同面對中國步步進逼。」

(中國時報)

斷交無助區域穩定 美促陸恢復對… 陸美貿易談判 劉鶴對陣穆欽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。