丁守中戰柯P 實力伯仲之間

2018年05月03日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長黨內初選結果出爐，一如預期，前立委丁守中以47.63％、近半的支持度，遙遙領先其他3位對手約30個百分點順利出線。丁守中表示，艱困選戰才要開始，將先鞏固泛藍陣營，並用政策爭取中間選民，對於淺綠的選民也會以過去立法院紮實的問政，對比台北市長柯文哲毫無核心價值。

鞏固泛藍 爭取中間

在初選結果確定後，國民黨預計下周三通過提名。組發會主委李哲華表示，政黨對比部分是以柯文哲為對象，在民進黨認為主要對手是國民黨的情況下，不會推人的機會較大；至於丁、柯的原始民調數字，他則持保留態度，等民進黨決定是否派人來說；但據悉，民調顯示兩人目前呈現五五波態勢。

五度表態參選台北市長，如今終於一償宿願的丁守中說，柯文哲掌握行政資源，是一場不對稱選戰，在初選過程中，另外3位參選人提出好的建議會納入市政白皮書，也會邀請會邀市民與另外3人加入團隊。

勤跑基層 充滿自信

但他認為，柯P並沒有想像強，雖然他的媒體與網路策略強，但基層不喜歡這種只會說幹話、打高空的人；他批評柯在媒體民調是六都最後一名，屬於放牛班。

丁守中強調，「我充滿自信，在基層跑反應都很好」，會讓外界看到爆發力，有信心得到選民認同。面對他的爆發力被質疑，黨務人士說，「丁守中沒有外界想像中的弱」，他以此次調查為例，整體趨勢是往上，且民調表態率將近7成，與實際投票率差不多，與柯的差距接近誤差範圍。

年輕族群 努力拉近

黨務人士表示，原本支持柯文哲的藍、綠、白色力量三股勢力，在丁守中確定提名、民進黨基層對柯不滿情緒高漲下，藍綠將各自歸隊，剩下的白色力量依舊能像4年前一樣強烈支持柯文哲嗎？因此柯的支持度呈下降趨勢，選情並沒有那麼穩。

不過，該黨務人士也坦言，丁守中在年輕族群這塊比柯文哲弱，未來必須強化與年輕族群溝通，所提市政願景也要符合年輕族群想法。此外，丁守中與新北市長被提名人侯友宜未來在政策、議題上包括空汙問題等必須互相合作，打區域作戰；在北北基桃大生活圈下，國民黨也將研議推出區域共同聯合政見。

(中國時報)