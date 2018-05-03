24年磨一劍 整合國民黨是首要考驗

2018年05月03日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前立委丁守中以壓倒性的距離，在國民黨台北市長黨內初選中勝出。從1994年首度表態問鼎大位至今，此次終於獲得提名，但初選過程一路被質疑爆發力不足、一直有所謂「倒丁」勢力掣肘。24年磨一劍，出鞘是鋒利或已鈍化，如何讓小雞安心，能否整合黨內是首要觀察指標。

丁守中在政壇初試啼聲，是1989年在未獲國民黨提名下，挾著自身高學歷與清新形象的優勢，突破黨部封殺參選立委成功，同時也造成了黃復興提名人的落選，當時媒體首度以「鐵票生鏽」作標題，來凸顯這股震撼的強度；而丁守中的當選，展現的正是台北市民對於改革派的認同。

雖然從政路一舉中的，然而，丁守中的市長卻一路顛簸，歷經1994年的黃大洲、1998年的馬英九、2006年的郝龍斌到2014年的連勝文，丁守中可謂無役不與，但始終欠缺臨門一腳；屢敗屢戰的毅力，也被戲稱是台北市長的「釘子戶」。學者性格所致，丁守中在立法院很少有煽動語言，或者激情質詢，甚至與選民搏感情都有些不夠自然。而出道甚早的他，在第8屆的立法院中，資歷只在當時立法院長王金平之下，但他卻是當時台北市最年輕的立委，因為少年得志，人和問題也成為丁守中的致命傷。

因此，在丁守中五度宣布參選，就一直有反丁的力量在集結。不論是拱前行政院長張善政、「人氣王」立委蔣萬安、前第一夫人周美青出馬，甚至連前市長郝龍斌都被點名「回鍋」，千方百計為黨尋找A咖。

加上丁守中在2016年連立委選區都失守，和其他參選人孫大千、張顯耀還被調侃是「失敗者聯盟」，黨內雖有人一路唱衰，但在4人競逐局面下，丁守中反成為A咖級的選將。

初選雖得到黨的提名，但「倒丁派」能否就真的回流全力挺丁？外界亦有人質疑如果母雞不夠力，小雞恐怕只能「隨人顧性命」。未來丁守中與黨籍市議員參選人如何發揮相乘戰力，他又如何扮演全台領頭羊的角色？這些考驗，就是迫在眉睫。

(中國時報)