丁守中披藍袍迎戰柯文哲！新聞透視－首都爭霸戰 輸贏全看年輕票

2018年05月03日 04:11 中國時報 陳燕珩

丁守中確定披藍袍迎戰柯文哲，性格與形象截然不同的兩人，在不同年齡票源各有優勢，但如今不僅藍營民調顯示丁、柯選情五五波，也有綠營人士透露，兩人差距確實不大，加上基層反柯等外在因素，柯文哲稍有不慎恐被翻盤。下半年關鍵就看柯能否鞏固年輕選票，提高青年投票率，才能真正穩住選情。

柯文哲在40歲以下青年支持度高達7成，遙遙領先藍綠台面上任何參選人，當初他勝選的關鍵，就是成功透過網路戰號召年輕人，將青年投票率大幅提升。不過，今年選戰與2014相比，環境已大不相同，從2014到2016選舉，年輕人投票率就已回跌，加上中央執政權轉換，已無「打倒國民黨」的強烈氛圍推波助瀾，更何況如今的柯文哲，早已不是當年的柯文哲。

年輕人在缺乏動力與動機的情況下，能有多少人站出來投票，仍是未知，少一個年輕人站出來，國民黨就少輸一票，選票一消一長，對柯的選情恐不樂觀。若下半年他無法比照2014年發揮網路號召力，催出更多年輕選票，那麼在藍營50歲以上票源穩固的態勢下，柯未必能贏得輕鬆。

同樣的，如何爭取更多年輕人認同，也是國民黨重要課題。丁守中20年磨一劍，過去4度爭取國民黨提名台北市長，總屢戰屢敗。就學經歷來看，丁守中無可挑剔，有穩定的基層實力、豐富的政治外交經驗，學者型的正派形象，對比部分譁眾取寵、愛作秀的政客，實在許多。

不過，缺乏個人魅力向來是丁守中的致命傷，提出再多市政藍圖，訴諸多大的理想抱負，可能還不比柯文哲「練肖話」來得吸睛。

國民黨也明白，除了握在手中的50歲以上藍營鐵票，真正關鍵是青年世代，若柯文哲在30歲以下的支持度未動搖，套句鍾小平的話，「國民黨派玉皇大帝都選不贏。」

為了拉近年輕人的距離，丁守中投入初選後積極健身，換掉無框眼鏡，還在網路直播「每天3分鐘讓你消除鮪魚肚」，跳脫文質彬彬的形象，在鏡頭前大秀肌肉，展現滾輪運動的成果。這也許多少能爭取一點好感，但面對血淋淋的選戰，不能只是讓年輕人「不討厭」，必須更主動出擊，讓無感變成有感，再將好感化為投票動力，才有機會讓北市重回藍天。

(中國時報)