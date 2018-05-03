柯若北市落選 不可能選總統

民進黨選對會自爆召集人林錫耀等人周二密會柯文哲（右圖左），姚文智（左圖中）對此表示「相當震驚」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨選對會昨討論台北市長選戰布局，是否繼續「禮讓」台北市長柯文哲，備受關注。民進黨團總召柯建銘昨受訪直言，民進黨不太可能不提名自己人，且在民進黨全黨支持的情況下，柯勝選的可能性也不高。至於柯文哲有沒有可能在2020競選總統？柯建銘說，「市長都不一定贏了，選總統是不可能的事」，一旦落選就宣告他的時代結束了。

此外，選對會自爆召集人林錫耀等人於周二晚密會柯文哲，爭取代表民進黨出戰的綠委姚文智對此表示「相當震驚」，質疑選對會昨天才打算啟動正式程序，卻在前一天密會柯文哲，受訪時還數度問媒體，「你說的是真的還假的？」

姚文智質疑，選對會討論台北市長提名一事，到底站在什麼樣的立場？他直言，選對會有必要把密會的時間、地點、內容都公布，否則黨內機制跟程序有很大疑問。

向來與柯文哲交好的柯建銘語重心長地說，過去柯文哲是陳水扁醫療小組召集人，他與柯P是長期老朋友，柯P過去的政治立場和民進黨一樣，「但當台北市長後，他想要各方面選票，變成讓大家看不懂」；過去曾勸柯文哲發言要小心，但坦言「每次都失望」。

主持人簡余晏追問，柯文哲不論連任與否，有沒有可能2020出來和蔡英文競選總統？柯建銘說，柯文哲上次贏連勝文17％，但過去民進黨在台北市長選舉中得票率最少都有三成，老柯強調當民進黨全力輔選自己的候選人時，柯P選上的機會並不高。柯建銘說，政治很現實，一旦落選台北市長，選總統的可能性就沒了，柯文哲時代就宣告結束了。

外界好奇，柯文哲若落選台北市長，是否可循陳水扁模式選總統？柯建銘說，柯文哲若落選，是爭議性落選，跟陳水扁悲壯、惋惜式的落選不一樣，兩者的時代、價值觀都不一樣，認為柯P的情境無法比擬陳水扁。

(中國時報)

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