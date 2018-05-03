藍對手出爐 柯P只說先上工

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長初選由前立委丁守中出線，據黨內民調結果，丁守中與現任市長柯文哲民調數字在伯仲之間，加上民進黨選對會2日討論台北市長人選，多數成員傾向推自己人，局勢恐對柯不利；柯文哲昨未安排受訪，上午出席活動時被追問，僅說「今天先上工」，未做其他回應。

丁守中一如外界預期勝出，國民黨北市黨部黃呂錦茹表示，從3份民調來看，丁與柯實力五五波，若由兩人對決「丁守中有勝選機會」，假如民進黨自推人形成三強鼎立，國民黨勝算更大。

柯文哲昨僅安排里長座談行程，未開放媒體聯訪，此後沒有任何公開行程，上午他步入座談會場時，被媒體追問選舉議題，柯僅撇頭看了一眼，並表示「我們今天先上工」，隨後快步離去，未多作回應。

北市府發言人劉奕霆則強調，柯文哲態度不變，外界的因素無法控制，把每天的市政做好，就是連任最好的準備。

國民黨決定提名丁守中後，展現出基層凝聚力，議員王鴻薇說，丁守中民調表現不錯，加上民進黨提自己人聲浪大，一旦三足鼎立，台北市選情會出現翻天覆地改變，首先柯文哲的看好度會立刻下降，且民進黨再怎麼差，自提人選也會有20％支持度，票分下來，柯文哲勝選機率大幅降低，目前的局勢發展，讓藍軍士氣大增。

民進黨北市議會黨團總召李慶鋒則說，不管禮不禮讓柯文哲，對民進黨都是辛苦局面，三足鼎立比兩強相爭複雜得多，將牽動淺藍、淺綠等票源流動，但即便如此，也不代表一定會讓丁守中漁翁得利，畢竟目前民調無法反映出民進黨確定提人後的態勢，只盼黨內盡快底定，否則無法往前走。

(中國時報)

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